Umrl po padcu pri čiščenju tovornega vozila

Mariborske policiste so obvestili o smrti moškega, ki se je v bolnišnici zdravil po padcu pri čiščenju tovornega vozila. Omenjena nesreča pri delu, pri kateri se je moški huje poškodoval, se je zgodila v nedeljo na Ptuju. Policisti so po ogledu kraja dogodka izključili tujo krivdo ter o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo in inšpektorat za delo.

Ob tem so z mariborske policijske uprave sporočili, da so bili samo v četrtek obveščeni o dveh nesrečah pri delu. Na Ptuju se je moški huje poškodoval med obiranjem breskev, v Slovenski Bistrici pa je moškemu zdrsnilo pri delu na višini. Tudi on se je huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ta mesec že več kot 20 nesreč pri delu, huje se je poškodovalo deset ljudi

Kot so pojasnili, so od začetka tega meseca do včeraj obravnavali kar 20 nesreč pri delu na območju različnih policijskih postaj. Pri tem se je huje poškodovalo deset ljudi. Večina nesreč pri delu se je po navedbah policistov zgodila predvsem zaradi nepazljivosti ljudi pri delu. Ljudi zato pozivajo k spoštovanju vseh ukrepov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.