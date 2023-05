Na področju osebne asistence se razmere nenehno slabšajo, v četrtek zato sledi stavka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osebni asistenci zahtevajo sprejetje normativov in standardov, ki bodo vsebinsko dovolj natančno opredeljevali njihovo delo.

Osebni asistenci zahtevajo sprejetje normativov in standardov, ki bodo vsebinsko dovolj natančno opredeljevali njihovo delo. Foto: Guliverimage

V četrtek je napovedana stavka osebnih asistentk in asistentov. Na novinarski konferenci je zastopnik Sindikata osebne asistence Nenad H. Vitorović predstavil razmere v dejavnosti osebne asistence in navedel stavkovne zahteve.

Na novinarski konferenci je predstavnik Sindikata osebne asistence Vitorović predstavil zahteve, ki jih namerava nasloviti na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na celodnevni stavki v četrtek.

Doseči želijo takojšnje zadostno financiranje osebne asistence, ki bo omogočilo ustrezno in zadostno izplačilo plač, dodatkov, primerno število dni dopusta in izplačilo regresa. Nemudoma tudi pričakujejo začetek pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe.

Nujno je tudi sprejetje normativov in standardov, ki bodo vsebinsko dovolj natančno opredeljevali delo osebnih asistentk in asistentov. Zdaj namreč prihaja do nesporazumov, saj ni jasno, kaj na primer spada med "drobna hišna opravila".

Doseči želijo tudi varovanje svojih pravic in položaja osebnih asistentk in asistentov ob nadzoru posameznih zaposlovalcev.

Ministrstvo za delo tudi pozivajo, naj ustavi pritiske glede uporabe aplikacije Osebna asistenca za nadzor dejavnosti in iskanje ustreznejše zakonite rešitve za evidentiranje opravljenih ur. Sindikat zahteva tudi plačilo stavke.

Stavka je pravica

Stavka bo celodnevna. Kaj pa tisti, ki podpirajo stavko, vendar se je ne morejo udeležiti, saj bi v tem primeru trpelo njihovo delo, posledično pa predvsem osebe, ki pomoč potrebujejo? "Preveč je neobveščenosti, marsikdo niti ne ve, da ima pravico stavkati, da obstaja sindikat in verjamejo razlagi, da ne morejo stavkati, ker nimajo urejenega nadomeščanja," je dejal Vitorović. "Ampak ravno zato smo že sredi aprila napovedali stavko, da bi si v tem času vsak, ki se želi udeležiti stavke, lahko uredil nadomeščanje."

Glede čakanja na zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim naj bi se rešile tudi težave osebne asistence, je sindikalist Vitorivić odvrnil: "Čakati se da tudi tako, da se zagotovi financiranje in se področje nato usklajuje z zakonom."

Na dogodku je sindikalist Mirsad Begić še povedal: "Še naprej se bomo zavzemali za eno radikalnejših rešitev osebne asistence – to pomeni, da se vrne tja, kamor spada, torej v javni sektor."

Osebna asistenca je storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Namenjena je polnoletnim prebivalcem, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe, pomoč pa potrebujejo najmanj 30 ur tedensko.