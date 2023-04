Sindikat osebne asistence za 25. maj napovedal stavko

Sindikat osebne asistence je zaradi "vse težjih in skoraj že nevzdržnih razmer" za 25. maj napovedal stavko. V sindikatu med drugim zahtevajo zadostno financiranje dejavnosti, ki bi zagotavljalo primeren obseg dopustov in višino dodatkov, sprejetje standardov in normativov ter sklenitev kolektivne pogodbe za osebno asistenco, so sporočili.

V sindikatu zahtevajo tudi varovanje pravic in položaja osebnih asistentk in asistentov ob nadzoru posameznih zaposlovalcev, takojšnje prenehanje pritiskov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za uporabo aplikacije Osebna asistenca za nadzor dejavnosti in iskanje ustreznejše, zakonite rešitve za evidentiranje opravljenih ur ter plačilo stavke, je zastopnik sindikata Nenad Hardi Vitorović zapisal v izjavi za javnost.

Povod za stavko je "ravnanje številnih zaposlovalcev, ki z izgovorom vse bolj nezadostnega javnega financiranja osebne asistence znižujejo delavska upravičenja, zlasti pri dopustu, dodatkih in delovnih obveznostih". Glavni razlog pa je ravnanje odgovornih v državi, ki pod pretvezo menda nevzdržnih stroškov vztrajno nižajo finančna sredstva za dejavnost osebne asistence.

Začela je prejšnja vlada, ta nadaljuje

Opozarjajo, da se je takšno ravnanje začelo že pod prejšnjo vlado, saj je lanska novela pravilnika o osebni asistenci z odpravo norm kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter kolektivne pogodbe za javni sektor in navajanjem višin dodatkov le v maksimalnih zneskih deregulirala prvotno normativno ureditev in s tem omogočila arbitrarno zategovanje financiranja. "Z vso vnemo pa se nadaljuje pod sedanjo, ki nadaljuje in celo stopnjuje skrajno nižanje že tako nizkih realno obstoječih 'standardov' osebne asistence," so zapisali.

Menijo, da je rast finančnih sredstev, ki so nujna za izvajanje osebne asistence, posledica neurejenosti dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. "Ko se predstavniki sedanje vlade izgovarjajo na 'finančno nevzdržno' osebno asistenco, namerno 'pozabljajo' na še kako obstoječe potrebe prebivalk in prebivalcev Slovenije po ustrezni dolgotrajni oskrbi," je zapisal Hardi Vitorović.

Vzpostavitev osebne asistence v zasebnem sektorju brez standardov in normativov, garancij za delavske pravice osebnih asistentk in asistentov ter uzakonjene dolgotrajne oskrbe povzroča vse večje preglavice ne samo regulatorju, ampak vsem deležnikom, največje breme pa nosijo delavke in delavci v osebni asistenci, še opozarjajo. "Zato stavkamo ne le proti našim zaposlovalcem, marveč tudi in še posebej proti ministrstvu za delo kot regulatorju in proti vladi kot financerju," so zapisali.