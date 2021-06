Obetajo se velike spremembe pri izvajanju osebne asistence

Kot je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade, se osebna asistenca izvaja kot nepridobitna dejavnost, z načelom nepridobitnega izvajanja pa ni v skladu, da so izvajalci osebne asistence lahko samostojni podjetniki posamezniki. Podjetnik je namreč pravnoorganizacijska oblika, organizirana skladno z zakonom o gospodarskih družbah, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Ker pa bistvo izvajanja osebne asistence ni pridobivanje dobička, samostojni podjetniki statusa izvajalca osebne asistence po predlogu ne bodo mogli več pridobiti.

Izvajalci osebne asistence bi bili tako lahko po novem le humanitarne organizacije in invalidske organizacije s pridobljenim statusom ter zavodi in društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju invalidskega, socialnega varstva ali za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva.

Izvajalci osebne asistence bodo morali storitev izvajati za najmanj deset uporabnikov, zaposliti bodo morali tudi strokovnega vodjo. Sedaj so osebno asistenco izvajali izvajalci za manj kot pet uporabnikov.

Novela zakona predvideva tudi ponovno oceno za uporabnike, ki so že upravičeni do pravice do osebne asistence, saj se je izkazalo, da strokovne komisije niso ocenjevale po enotnih merilih, so še sporočili z vlade.

Poleg tega predlog določa, da osebno asistenco kot osebni asistent lahko izvajata le dva družinska člana. Kot vlada utemeljuje ta predlog, se za uporabnika izboljša možnost socializacije in vključevanja v družbo, če so osebni asistenti tretje osebe.