ESS z dnevnega reda umaknil predlog zakona o osebni asistenci in dolgotrajni oskrbi

Ekonomsko-socialni svet, ki je imel na predlogu dnevnega reda za današnjo sejo med drugim predloga zakona o osebni asistenci in novele zakona o dolgotrajni oskrbi, je na predlog predlagateljev točki umaknil z dnevnega reda, so za STA povedali v svetu. Predlagatelj prvega zakona je ministrstvo za delo, drugega pa ministrstvo za solidarno prihodnost.

Obravnava predloga novele zakona o dolgotrajni oskrbi je bila umaknjena, ker se v torek sestane strokovni odbor Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) za spremljanje izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta bo obravnaval tudi omenjeni predlog novele, so za STA pojasnili na ministrstvu za solidarno prihodnost. Strokovni odbor bo o zaključkih poročal ESS na naslednji seji, so dodali.

Sindikalna in delodajalska stran pa sta pri tem ministrstvo pozvali, da upošteva pravila ESS in vlogo socialnih partnerjev. Besedilo naj torej uskladi znotraj odbora in išče kompromis, je za STA poudaril Andrej Zorko z Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Kot je dodal, so pri pripravi sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi namreč v tem pogledu opazili "zdrse".

Upokojencem se ni zdelo pravično, da jim ni omogočen status oskrbovalca

Po predlogu novele bi bili oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci. Organizacije upokojencev so namreč opozarjale, da veliko upokojencev že zdaj skrbi za družinske člane. Glede na to se jim je zdelo nepravično, da jim zakon ne omogoča statusa oskrbovalca.

Predlog zakona o osebni asistenci pa je bil z dnevnega reda umaknjen, ker bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedlo še en krog pogovorov z invalidskimi organizacijami, so na ministrstvu pojasnili za STA.

Predlog določa ustanovitev javnega zavoda za osebno asistenco

Predlog sicer določa ustanovitev javnega zavoda za osebno asistenco. Zavod, ki ga bo ustanovila država in bo financiran iz državnega proračuna, bo zaposloval strokovni kader in osebne asistente. Po navedbah ministrstva bo omogočal racionalno organiziranost storitev in ocenjeval upravičenost do njih.

Predlog opredeljuje tudi pogoje za izvajalca osebne asistence, da ohrani svoj status. Prav tako določa, kdaj mu status preneha. Osebni asistent, ki delo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik, bo lahko opravljal asistenco največ v obsegu, kot velja za zaposlene na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja. Po podjemni pogodbi ali kot začasno ali občasno delo dijakov, študentov ali upokojencev pa bo lahko samo nadomeščal redno zaposlene osebne asistente.