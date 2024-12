NSi bo novelo zakona o dohodnini poslala v ustavno presojo

Novelo zakona o dohodnini, ki jo je DZ sprejel novembra in bo začela veljati s 1. januarjem, bo presojalo ustavno sodišče. Zahtevo za oceno ustavnosti pripravljajo v poslanski skupini NSi, kjer se po pojasnilih poslanca Jožefa Horvata ne strinjajo predvsem z zaostritvijo pogojev poslovanja za t. i. normirance.

Jožef Horvat je ob robu današnje seje DZ povedal, da imajo zahtevo za oceno ustavnosti praktično že pripravljeno, dali pa jo bodo v podpis tudi drugim poslanskim skupinam. "Pričakujemo, da bomo dobili 30 podpisov poslancev, in seveda potem pričakujemo čim prej tudi odločitev ustavnega sodišča," je dejal.

Povedal je, da nasprotujejo zaostritvi pogojev poslovanja za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se namreč z novelo zakona znižuje s sto tisoč na 60 tisoč evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50 tisoč na 30 tisoč evrov. Spremembe so tudi pri uveljavljanju normiranih stroškov.

"Mi smo te spremembe v zadnji noveli zakona o dohodnini natančno preučili, se posvetovali s kar nekaj ustavnimi pravniki in prišli do spoznanja, da gre za kršitve ustave," je dejal Horvat.

Po mnenju Horvata je obstoječi sistem dobro deloval

Spomnil je, da je bil sistem normirancev vzpostavljen na njihovo pobudo leta 2014. "To je sistem, ki je v Sloveniji dobro deloval," je dejal.

Da utegne novelo zakona o dohodnini presojati ustavno sodišče, je že v postopku sprejemanja večkrat omenil poslanec NSi Jernej Vrtovec. Da bo zahteva za oceno ustavnosti vložena v kratkem, pa je povedal danes v DZ v razpravi o interpelaciji zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

"Podjetja potrebujejo stabilno poslovno okolje. Vlada pa pride novembra, decembra meseca in s spremembami zakona o dohodnini dodatno obremeni podjetnike. In ta zakon je sprejet. Upam, da bo na ustavnem sodišču razveljavljen," je o noveli zakona, o kateri je moral DZ zaradi odložilnega veta državnega sveta odločati dvakrat, dejal Vrtovec.

Po njegovih besedah gre za okoli 15 tisoč normirancev, pri čemer je tako kot Horvat dejal, da se uničuje sistem, ki dobro deluje.

Novela zakona o dohodnini je eden od šestih davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila z namenom večje konkurenčnosti. Poleg sprememb v obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, prinaša še več drugih rešitev. Med njimi so nova davčna olajšava za nove rezidente, omejitev prenašanja davčnih izgub, ugodnejša davčna obravnava za startupe in ponovno izvzetje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz obdavčitve.