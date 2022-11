DZ potrjuje novelo zakona o dohodnini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S predlogom novele zakona o dohodnini vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih letos spomladi. V potrditev v DZ jo je poslala po nujnem postopku, nato pa so poslanci SDS tik pred glasovanjem vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma. Nasprotujejo predvsem ustavitvi zviševanja splošne olajšave in vladi očitajo, da ljudem niža neto plače.

O pobudi za razpis referenduma so poslanci razpravljali v petek in sklenili, da referenduma ne bo. Poslanci koalicijskih poslanskih skupin so takoj nato vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, naj kateri naj bi glasovali o sprejemu novele zakona.

Vlada novelo zakona izpostavlja kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Če bi obveljal sedanji zakon, bi se prilivi od dohodnine prihodnje leto znižali, s potrditvijo predlaganih sprememb pa je mogoče pričakovati 70 milijonov evrov več, je ob obravnavi povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič.

Med poglavitnimi predlaganimi rešitvami so poleg sprememb glede splošne olajšave še zvišanje skupnega dohodka, od katerega se poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, dvig stopnje davka v najvišjem dohodninskem razredu nazaj na 50 odstotkov ter nova olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta. Stopnja obdavčitve dohodov od oddajanja premoženja v najem se vrača na 25 odstotkov.