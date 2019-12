Vodstvo sindikata prerazporedili na delo v enote Slovenske vojske

Trije predstavniki vodstva sindikata vojakov, med njimi tudi predsednik Gvido Novak, so dobili ukaz, da so s ponedeljkom prerazporejeni na delo v enotah SV.

Trije predstavniki vodstva sindikata vojakov, med njimi tudi predsednik Gvido Novak, so dobili ukaz, da so s ponedeljkom prerazporejeni na delo v enotah SV. Foto: STA

Ministrstvo za obrambo je SVS maja letos zaradi kršitev in prekoračitve sindikalnega delovanja na obrambnem področju odpovedalo pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje s šestmesečnim odpovednim rokom. V tem obdobju se je ministrstvo z vodstvom sindikata pogajalo in usklajevalo o vsebini nove pogodbe, a je do 20. novembra niso sklenili.

Na zadnjem sestanku 12. novembra so predstavniki ministrstvu SVS pojasnili, da bodo, če nova pogodba ne bo podpisana pred potekom še veljavne pogodbe, pooblaščene osebe oziroma sindikalni zaupniki z 21. novembrom nadaljevali delo v enotah SV oziroma bodo z ukazom razporejeni na formacijske dolžnosti, za katere izpolnjujejo pogoje.

Trije predstavniki vodstva sindikata prerazporejeni v enote SV

Trije predstavniki vodstva sindikata so po poročanju Televizije Slovenija tako dobili ukaz, da so s ponedeljkom prerazporejeni na delo v enotah SV. "Dejansko so pa sindikat vojakov Slovenije napadli in ga želijo uničiti na ta način, da naj bi mi trije, ki delamo za sindikat, dali gor uniforme in šli v enoto delat," je za javno televizijo dejal Novak in dodal, da tega ne bo storil, "ker si ne morem privoščiti pri toliko članih, da ne bom imel časa niti pol ure za delo za sindikat".

V SVS so ogorčeni in pravijo, da gre za ogrožanje temeljne pravice delavcev do sindikalnega združevanja. Ministrstvo za obrambo naj bi jim sicer v pogajanjih najprej ponudilo za vsakega 20 ur, na koncu pa 60 ur na mesec za delo v sindikatu, česar niso sprejeli. Na ministrstvu za obrambo so ob odpovedi pogodbe kot še posebej nesprejemljivo označili javno pozivanje političnih strank k sklicu nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora za obrambo in za vložitev interpelacije zoper obrambnega ministra.