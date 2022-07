Na meji s Hrvaško danes začetek odstranjevanja žične ograje

Začetka odstranjevanja žične ograje se bo udeležil tudi v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.

Na ministrstvu za notranje zadeve ob tem napovedujejo novo smer migracijske politike, ki naj bi dala večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, humanemu odnosu do vsakega posameznika in nudenju pomoči, ki jo potrebuje. Kot navajajo, morajo države smiselno prilagajati svoje politike in konkretne ukrepe aktualnim razmeram v lokalnem in globalnem okolju, ukrepi pa morajo biti sorazmerni in skladni s trenutnimi varnostnimi razmerami.

Ob tem so spomnili, da je bila ograja na slovensko-hrvaški meji postavljena v času množičnih migracij kot začasni instrument za usmerjanje migracij in je kot taka ostanek kriznega upravljanja migracij. "Nesprejemljivo pa je, da bi postala trajen element mejne politike," so navedli.

"Odločitev je strokovno neutemeljena"

V opozicijskih vrstah medtem opozarjajo, da ob odločitvi vlade za odstranjevanje ograje ni bila narejena varnostna ocena in da je odločitev strokovno neutemeljena. V NSi opozarjajo, da se bodo z odstranitvijo ograje poslabšale varnostne razmere, vladi pa predlagajo, naj se odstranjevanja ograje loti selektivno.

Po poročanju portala N1 bo vojska najprej odstranila okoli 51 kilometrov žične ograje, nato bo na vrsto prišlo še okoli 143 kilometrov panelne ograje, vendar bodo še pred tem izpeljali razpis za izbor izvajalca.