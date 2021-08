Na koncertih ob PCT pogojih še PCT cene in PCT popusti #video

Preverjanje PCT pogojev med organizatorji koncertov in drugih dogodkov še naprej buri duhove. Organizatorji znamenitega Letnega odra Ruše so sprva sporočili, da pri obiskovalcih ne bodo preverjali, če so preboleli, cepljeni ali testirani in da je to odgovornost obiskovalcev. Po dopisu občine so se nato organizatorji vendarle odločili za spoštovanje vladnih odlokov. Ob PCT pogojih pa so uvedli tudi PCT popuste.