Na kaj moramo biti pozorni, ko se vrnemo iz gozda? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sonce in višje temperature ter pomlad so na plan zvabili tudi klope. Zato je, poleg uporabe repelentov, zelo pomembno, da redno pregledujete svojo kožo, če klopa odkrijete, pa, da ga čim prej odstranite. Prenašajo namreč viruse in bakterije, ki povzročajo bolezni, za katerimi vsako leto zboli okoli tri tisoč Slovencev.