Na Bledu se obeta nočni spektakel

Danes in jutri zvečer bodo s posebno osvetlitvijo skale pod Blejskim gradom zaznamovali 40. obletnico ustanovitve poljskega sindikalnega gibanja Solidarnost, prvega svobodnega sindikata in gibanja za človekove pravice na ozemlju nekdanje komunistične vzhodne Evrope.

Gibanje Solidarnost, ki ga je vodil Lech Walesa, se je iz ladjedelnice v Gdansku razširilo po vsej Poljski. Oblasti so ga hotele uničiti, toda gibanje za demokracijo je dobivalo čedalje večjo podporo. Vlada in Solidarnost sta na koncu le začeli pogajanja, katerih rezultat je bil razpis delno svobodnih volitev, na katerih je močno zmagala Solidarnost, ki se je pred tem preoblikovala v politično stranko.

Gibanje je preseglo poljske meje

Solidarnost je zelo kmalu presegla poljske meje in začela ogrožati enopartijsko vladavino vseh držav v vzhodnem bloku. Pogum in odločnost poljskih delavcev sta navdihnila mnoge v sosednjih državah. Sledili so padec berlinskega zidu, žametna revolucija na Češkoslovaškem, krvava revolucija v Romuniji in zaton komunizma.

Ustanovitelj sindikata Solidarnost Lech Walesa je bil leta 1990 izvoljen za poljskega predsednika. Državi je predsedoval do leta 1995, ko ga je na volitvah v drugem krogu premagal nekdanji komunist Aleksander Kwasniewski. Foto: Getty Images

Življenje v državah srednje in vzhodne Evrope ni bilo več enako

Brez sindikata Solidarnost tako ne bi bilo današnje združene Evropske unije v zdajšnji obliki, poudarjajo na poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, ki skupaj z občino Bled danes ob 21.00 in jutri ob 20.15 v čast gibanju Solidarnost pripravlja prav posebna dogodka.

Za dobro uro bodo skalo pod Blejskim gradom osvetlili z rdečo barvo v obliki logotipa Solidarnosti in se tako spomnili gibanja, ki je po njihovih besedah spremenilo življenje vseh državljanov držav srednje in vzhodne Evrope.

V ponedeljek na Bledu tudi strateški forum

Jutri bo na Bledu potekal tudi blejski strateški forum. Slovenski premier Janez Janša bo med drugim gostil hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, madžarskega premierja Viktorja Orbana, predsednika češke vlade Andreja Babiša, poljskega kolega Mateusza Morawieckija, srbskega predsednika Aleksandra Vučića ter številne visoke zunanjepolitične predstavnike EU. Razpravljali bodo predvsem o prihodnosti Evropske unije.