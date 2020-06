MVK predlaga DZ imenovanje Terška za ustavnega sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga poslancem v imenovanje Andraža Terška na mesto ustavnega sodnika. Poleg tega predlagajo, naj državni zbor (DZ) imenuje Andraža Žvana in Marka Medveda za člana državne revizijske komisije, poroča STA.

Predsednik republike Borut Pahor je predlagal DZ v imenovanje dva kandidata, poleg Terška tudi Barbaro Zobec, ki pa je prejšnji teden odstopila od kandidature. V izjavi, ki jo je posredovala državnemu zboru, je pojasnila, da dobro ve, da ne bo ustavna sodnica, saj te voli politika.

"Sama nikoli, za nobeno, še tako visoko ceno nisem pripravljena odstopiti od svojih načel", takih sodnikov pa si politika ne želi, je po poročanju STA zapisala DZ.

Zdajšnji sodnici se izteka mandat

DZ potrjuje ustavnega sodnika s tajnim glasovanjem, za imenovanje je potrebna podpora večine glasov vseh poslancev. Novega ustavnega sodnika iščejo potem, ko se Dunji Jadek Pensa 14. julija izteče mandat.

Mandatno-volilna komisija (MVK) med drugim DZ predlaga tudi, naj sprejme sklep o razrešitvi Marka Bošnjaka z mesta viceguvernerja Banke Slovenije. Ta je v izjavi DZ pojasnil, da odstopa iz osebnih razlogov, z mesta funkcije pa se namerava posloviti konec julija. Odstop sledi lanskoletnim ugotovitvam protikorupcijske komisije o neplačevanju davkov pri oddajanju stanovanja.

Komisija je izbirala med deveterico kandidatov

Na razpis za člana državne revizijske komisije se je prijavilo devet kandidatov, komisija za presojo ustreznosti kandidatov pa je ugotovila, da ena kandidatka ne izpolnjuje pogoja vsaj devetih let delovnih izkušenj na področju javnih naročil.

Medved in Žvan najbolj ustrezna

Za ostalih osem prijavljenih kandidatov je komisija ugotovila, da so ustrezni. V pogovorih pa so po mnenju komisije za presojo ustreznosti kandidatov posebej izstopali Zlata Jerman, Damian Žerjal, Marko Medved in Andraž Žvan. Slednja sta tudi prejela največ podpore članov mandatno-volilne komisije, zato ju predlaga DZ v imenovanje.