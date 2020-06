Slovenija odpira mejo z Italijo, odpirajo se tudi meje po EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija danes odpravlja še omejitve na meji z Italijo, uvedene zaradi novega koronavirusa. Od danes so odprti tudi vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško. Odpirajo pa se tudi številne meje drugod po Evropski uniji, med drugim francoske, češke in belgijske.

Potem ko je Slovenija v soboto odpravila omejitve na meji z italijansko deželo Furlanija - Julijska krajina, jih danes odpravlja še s preostalo Italijo. Mejo z zahodno sosedo so slovenske oblasti zaradi pandemije covida-19 zaprle 12. marca, piše STA.

Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo izven kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

Na meji s Hrvaško odprti vsi maloobmejni prehodi

Na meji s Hrvaško pa so od danes odprti tudi vsi maloobmejni prehodi. Omejitve na mejah, uvedene zaradi novega koronavirusa, sta sicer Slovenija in Hrvaška odpravili že konec maja. Takrat oziroma v začetku junija je Slovenija odprla tudi meje z Avstrijo in Madžarsko, piše STA.

Foto: Getty Images

Na seznamu varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez 14-dnevne karantene, je od danes 19 držav. Poleg Italije je na seznamu po novem še Črna gora.

V Grčijo brez karantene

Številne meje pa se odpirajo tudi drugod po Evropski uniji. Omejitve za 29 držav, katerih državljanom in stalnim prebivalcem ob prihodu ne bo treba v karanteno, je odpravila Grčija. Na seznamu je tudi Slovenija. Odpravo vseh omejitev pri vstopu v državo za večino članic EU, vključno s Slovenijo, so za danes napovedale tudi Češka, Švica, Belgija in Francija.

Velika večina evropskih držav je sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla meje. Potem ko se je pandemija po Evropi umirila, zdaj številne ob začetku turistične sezone odpravljajo tudi te omejitve. Večina Evropejcev lahko tako od tega tedna dopustuje v približno treh četrtinah držav EU, še piše STA.