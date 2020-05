Pahor za ustavna sodnika predlaga Terška in Zobčevo

Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča je prispelo sedem kandidatur: Barbare Zobec, Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana in Janeza Pogorelca.

Kandidata se bosta prihodnji teden predstavila javnosti

Predsednik Borut Pahor se je po posvetovanju s predstavniki parlamentarnih strank odločil, da za prosto mesto predlaga dva kandidata, Zobčevo in Terška, poslanci pa bodo z glasovanjem pokazali, kdo od njiju ima več podpore. Kandidata za mesto sodnika ustavnega sodišča se bosta še pred odločanjem v državnem zboru predstavila javnosti na javni predstavitvi v predsedniški palači, predvidoma naslednji teden.

Zobčevi podpora na desni, Teršku na levi

V SDS so že pri posvetovanju pri predsedniku republike povedali, da bodo svojo podporo namenili Zobčevi. Kot primerno pa kandidatko ocenjujejo tudi v NSi.

V LMŠ in Levici pa so na drugi strani napovedali, da bodo podprli Terška. Podporo kandidatu so napovedali tudi v SNS, bil pa je tudi v ožjem izboru stranke SD.

Druge stranke v državnem zboru svoje izbire za zdaj niso razkrile ali pa so dejale, da so pripravljene podpreti kandidata oziroma kandidatko, ki bi prejel ustrezno večino. V SMC so sicer med pogovori pri predsedniku le omenili, da si želijo ženske kandidatke, v SAB pa so svojo podporo v tem primeru napovedali za Terška.