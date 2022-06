Moška blizu Radomelj sredi belega dne napadla deklico

"Pazite nase in svoje otroke," je po napadu dveh neznancev na hčerko zapisal Matjaž Šerkezi na družbenem omrežju Facebook, kjer opisuje, kaj se je po odhodu s treninga v četrtek blizu Radomelj zgodilo njegovi deklici. Neznanca na skuterju sta jo porinila s kolesa in ji skušala ukrasti kolo.

Foto: Matjaž Šerkezi

"Slovenija in kriminal," je zapis na svojem profilu začel Matjaž Šerkezi, sicer gorski reševalec in inštruktor ter strokovni sodelavec pri Planinski zvezi Slovenije.

Bila sta na temno rdečem skuterju z mat črnimi čeladami

"Danes sta dva neznanca na temno rdečem skuterju napadla mojo hčerko, ki je šla s treninga. Lokacija: na kolesarski poti Kamniška Bistrica od teniškega igrišča proti Radomljam. Porinila sta jo s kolesa, da je padla, in ga poskušala ukrasti. Imela sta mat črne čelade s temnim vizirjem," je objavil Šerkezi.

Neznanca sta pobegnila proti domžalskemu "pump tracku", še piše.

Deklica v šoku, ni pa huje poškodovana

"Če je kdo kaj opazil, okrog 14.30, naj, prosim, sporoči na Policijsko postajo Domžale. Pa pazite nase in svoje otroke. Maruša jo je odnesla s praskami, da šoka, ki se ga še en čas ne bo rešila, sploh ne omenjam," je še delil in se zahvalil tudi policistom in kriminalistom za profesionalno opravljeno delo ter zdravstvenemu osebju na urgenci kamniškega zdravstvenega doma in prijateljem.

Foto: Matjaž Šerkezi

Poskus ropa policija še preiskuje, objavili opis neznancev

O poskusu ropa na ljubljanski policijski upravi nadaljujejo z zbiranjem obvestil. V sporočilu javnosti pa so o četrtkovem dogodku sporočili to:

"Včeraj, okoli 14.30 ure smo bili obveščeni o poskusu ropa v Radomljah. Ugotovljeno je bilo, da sta dva neznana moška na skuterju pripeljala za oškodovanko, ki je vozila kolo in jo porinila tako, da je padla. Nato ji je eden izmed storilcev poskušal odtujiti kolo, kar pa mu ni uspelo. Po dejanju sta se s kraja odpeljala z rdečim skuterjem. Oba sta bila visoka okoli 170 centimetrov in močnejše postave, na glavi sta imela čeladi črne barve s temnim vezirjem. Oškodovanka se je v dogodku lažje poškodovala. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev obeh storilcev in bodo o vseh dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo."