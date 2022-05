Prva Hiša za otroke za vse njihove stiske #video

Hiša za otroke je hiša, kjer razigranost ponikne, otroški smeh pa zamenja pogovor o neprimernem ravnanju z njimi. Kot je povedala Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške, se grozljive stvari dogajajo v vseh državah, na vseh področjih družbe. Lahko se zgodi v vsaki družini.

"Velikokrat prihaja do kršitev s strani staršev, še posebej ob dogodkih, kot so ločitve," je dodal Jože Ruparič, namestnik varuha človekovih pravic.

Knjige, igrače, poslikave, vse spominja na otroško sobo, ki je veliko bolj prijazna kot sodišče. Otrokom daje občutek varnosti in udobja. "Ko se jim nudi udobno, varno, prijetno okolje, se lahko bolj sprostijo, lahko pride tista njihova dejanska volja bolj do izraza," je pojasnil Ruparič.

Kaj vse bodo otrokom nudili v Hiši za otroke?

Cilj je proces zaslišanja približati otrokom. Po besedah direktorice Hiše za otroke Simone Mikec bodo v hiši prejemali tudi psihosocialno pomoč ali terapevtsko pomoč, v teh pisarnah bodo zaposleni strokovnjaki, ki bodo delali z njimi.

V hiši je soba za zaslišanje, majhna soba z dvema stoloma, eden za otroka, drugi za strokovnjaka. "Preostale sobe bodo bolj puste, ravno s tem namenom, da ni nobenih distraktorjev, ki bi otroka odvračali od pogovora," je povedala Mikčeva.

Otrok bo imel stik zgolj z eno osebo, da se bo počutil udobneje. Kar pa ne pomeni, da v postopek ne bodo vključeni preostali strokovnjaki in sodnik. Slednji bodo pogovore spremljali prek kamer. Pogovor zaslišanja bo služil tudi kot dokaz na sodišču. Glavni namen pa je, da otroku izjave ne bo treba večkrat ponavljati. "Do zdaj se je dogajalo, da je moral otrok večkrat govoriti o svoji izjavi, večkrat je bil zaslišan, lahko so bili zaslišani tudi izvedenci, kar je dodatno travmatiziralo otroka," so še pojasnili.

V primeru, da bo otrok poškodovan, mu ne bo treba v bolnišnico, saj je v hiši tudi posebna soba, namenjena pregledom. Tak model že vrsto let uspešno deluje na Norveškem, je povedala Skymoenova. "Naša izkušnja je, da se bo otrok počutil varneje. Otrok bo imel zaupanje v sistem, s tem ko se bo povezal zgolj z eno osebo," je dejala.

V Islandiji se je po vzpostavitvi Hiše za otroke število prijav podvojilo

Tudi podatki iz tujine kažejo, da vzpostavitev takšnega zavoda veča število prijav. V Islandiji se je v petih letih, ko so izpostavili Barnahus, podvojilo število prijav in potrojilo število obtožb.

Slovenija je torej naredila velik korak pri reševanju te problematike. "V vse večji meri se začenjamo zavedati te problematike in vseh izzivov. Mislim, da se o tem vse več pogovarjamo, kar pomeni, da bodo otroci videli, da jim tega ni treba trpeti. Da je to nekaj, o čemer lahko govorijo s preostalimi," je sklenila Skymoenova.

Prve otroke naj bi v hiši sprejeli že v prihodnjem mesecu. Želimo pa si, da bi bilo otrok, napotenih v to hišo, čim manj.