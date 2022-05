Grozen primer vrstniškega nasilja v Zagrebu

Osemletnega dečka, ki obiskuje zagrebško osnovno šolo, so drugega maja vrstniki zavezali okrog vratu in ga vlekli okrog. Gre za primer hudega vrstniškega nasilja, ki se je sicer zgodil zunaj šolskega urnika, a na šolskem dvorišču.

Stručnjak o stravičnom slučaju nasilja u školi: 'Društvo nagradi nasilnika, umjesto da osuđuje'https://t.co/8J8sbebHKu pic.twitter.com/D61Rs18Thu — 24sata (@24sata_HR) May 10, 2022

Mama dečka je za hrvaški portal 24 sata povedala, da se je njen sin držal za ograjo, ko so ga starejši vrstniki zavezali za vrat in ga vlekli okrog. Deček se je ves čas držal za vrvico, ki jo je imel zavezano okrog vratu.

Poškodoval ga je starejši od fantov

Učenec prvega razreda se je okoli 18. ure s prijateljem, ki ga je poznal od prej in s katerim se je družil, odšel igrat na šolsko dvorišče. Ko je prišel, sta bila tam že dva fanta, eden iste starosti, drugi pa malce starejši. Njihovi starši so bili v času dogodka v bližini šolskega dvorišča.

Deček je z vrstniki preživel približno pol ure, dokler ga ni pobrala mama. Videla je, da ima poškodovan vrat in ga vprašala, kaj se je zgodilo. Ugotovila je, da je mlajši brat starejšega dečka, ki je poškodoval njenega sina, z bližnjega dvorišča prinesel štiri ali pet debelih vrvi. "Vlekli so ga drugi fantje, poškodoval pa ga je najstarejši," je povedala mama.

Fant je utrpel tudi psihične travme

Njegova mama je dodala še, da so dečku zvečer poskušali ohladiti mesto poškodbe, ampak ker naslednje jutro ni mogel premakniti vratu, ga je odpeljala k zdravniku na pregled. Na Kliniki za otroške bolezni v Klaićevi so potrdili, da so dečka res poškodovali in da mu je na vratu ostala sled, velika 10x2 centimetra, ki peče na dotik. Kot diagnozo so zapisali telesno zlorabo, torej povzročitev poškodbe vratu s strani druge osebe, in dečku predpisali počitek, krioterapijo in analgetike.

Fant je poleg telesne poškodbe utrpel tudi psihične travme, zaradi česar se boji iti v šolo in se srečati s storilci, saj misli, da so vsi proti njemu. Nihče od vrstnikov se mu namreč ni opravičil. Starša fanta, ki je dečka poškodoval, pa sta vse skupaj poskušala prikazati le kot otroško igro, nasilje in poškodbo pa relativizirati.

Storilca čakajo vzgojne sankcije

Mama je incident prijavila tudi policiji, kjer so poškodbo dečka fotografirali in zoper storilca vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve telesne poškodbe. Ker je storilec otrok, jasno ni kazensko odgovoren, čakajo pa ga vzgojne sankcije.

Oškodovančeva mama je dejala, da ji je najpomembnejše, da zaščiti sina in prepreči, da bi ga vrstniki še naprej zlorabljali, vse drugo pa bi morale rešiti pristojne institucije.

V šoli, ki jo obiskuje deček, so potrdili, da so s primerom seznanjeni, je pa dogodek potekal zunaj šolskega časa, zato so ravnali v skladu s predpisi in obvestili pristojne institucije.