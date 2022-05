Potem ko je leta 2015 v Združenih državah Amerike izbruhnil škandal o zlorabah v ameriški gimnastiki, so se žrtve podobnih zlorab oglasile tudi drugod po svetu. V Veliki Britaniji so športniki podobno tožbo sprožili lani, sedaj pa so to storili še v Kanadi.

Amelia Cline je kot telovadka v Vancouvru sanjala o olimpijski slavi. V najstniških letih je 30 ur na teden posvečala treningom. "Žal so prva pozitivna leta moje gimnastične kariere izničila zadnja tri, ki so bila tako kruta," je za AFP opisala izkušnjo nekdanja telovadka.

Skupaj z drugimi športniki je v sredo vložila tožbo proti gimnastični zvezi Kanade in več provincialnim zvezam, ker so desetletja dopuščale zlorabe in neprimerno ravnanje. "Tožba je namenjena temu, da bodo te ustanove odgovarjale za psihološko, čustveno in spolno nasilje," dodaja zdaj 32-letna Kanadčanka.

Amelia Cline, now 32, was a 14-year-old rising star in Canadian gymnastics when she pulled her hamstring so badly that it tore off a fragment of bone. She says it happened when her coach, demanding she train harder, took hold of her leg and forced her into a dangerous stretch. pic.twitter.com/NSK8tm3gVI