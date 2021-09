FBI ni storil nič: ameriške telovadke spolno zlorabljal nekdanji zdravnik #video

Članice ameriške gimnastične reprezentance so v sredo na zaslišanju v ameriškem senatu opisale, kako jih je spolno zlorabljal nekdanji zdravnik reprezentance Larry Nassar in kako jih je izdal celotni sistem od športnih zvez do policistov, ki niso pravočasno ukrepali.

Zlata olimpijka Simone Biles je krivila organizacije in FBI, ker so tiščali glavo v pesek pred zločini, Nassar pa je zlorabljal naprej. "Krivim Larryja Nassarja, vendar krivim tudi celotni sistem, ki je omogočil te zlorabe. Gimnastična zveza, olimpijski komite in paraolimpijski komite so vedeli, da me je zlorabljal uradni zdravnik ekipe, še preden sem vedela, da vedo," je dejala Bilesova.

US gymnasts including Simone Biles, McKayla Maroney and Aly Raisman excoriated USA Gymnastics, the US Olympic Committee and the FBI in Senate testimony for failing to take immediate action over sexual abuse allegations against team doctor Larry Nassarhttps://t.co/xMa8DWt5Hx — AFP News Agency (@AFP) September 15, 2021

Druga olimpijska zmagovalka McKayla Maroney je senatorjem povedala, da je pri 15 letih neko noč odkrila zdravnika na sebi, ko je bila gola, kar je bil le eden v vrsti primerov zlorab. Potem ko je to prijavila FBI, so jo agenti ignorirali in zavlačevali s preiskavo, Nassar pa je zlorabljal naprej. "Zanima me, koga poskušajo zaščititi, če mene niso hoteli," je dejala.

Ugotavljajo odgovornost FBI

Zaslišanja so del ugotavljanja odgovornosti FBI, ki je naredil številne napake pri preiskavah. To je ugotovila že notranja preiskava pravosodnega ministrstva ZDA, kar je bilo objavljeno julija.

FBI fires agent who failed to pursue tips about sex abuse by USA Gymnastics doctor Larry Nassar https://t.co/o3RZSS3cbZ — The Washington Post (@washingtonpost) September 15, 2021

Olimpijska zmagovalka McKayla Maroney Foto: Reuters

FBI ni resno ukrepal, potem ko je ameriška gimnastična zveza prvič prijavila zlorabe leta 2015 v Indianapolisu. FBI je že sam svoje obnašanje opredelil kot neopravičljivo, saj je Nassar zlorabil še najmanj 40 deklet, potem ko je bila prijava že podana.

Here is the full McKayla Maroney opening statement. It’s hard to watch but necessary. Powerful.



"They had legal, legitimate evidence of child abuse and did nothing." pic.twitter.com/uSbOVOGq17 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 15, 2021

Maroneyjeva je dejala, da je bil Nassar bolj pedofil kot zdravnik. "Ko sem poleti 2015 prijavila zlorabe FBI, se ni zgodilo nič. Ne le, da niso ukrepali, ampak so potem celo zavajali o tem, kar so naredili. Raje so lagali in ščitili serijskega nadlegovalca otrok kot pa mene in številne druge žrtve," je dejala. Kot je dodala, so jo agenti, potem ko jim je natančno opisala zlorabe, med drugim vtikanje prstov v vagino, vprašali: "Ali je to vse?"