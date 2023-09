"Starši in skrbniki so za otroke najvplivnejši vzorniki, zato morajo prevzeti aktivno vlogo pri spodbujanju varnih izbir ter biti pozitiven vzgled, saj imajo najmlajši prvi stik z alkoholom pogosto prav v družinskem okolju. A dejstvo je, da odgovornost za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo nosijo tudi trgovci," je opozorila Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije.

"Starši in skrbniki so za otroke najvplivnejši vzorniki, zato morajo prevzeti aktivno vlogo pri spodbujanju varnih izbir ter biti pozitiven vzgled, saj imajo najmlajši prvi stik z alkoholom pogosto prav v družinskem okolju. A dejstvo je, da odgovornost za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo nosijo tudi trgovci," je opozorila Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije. Foto: Getty Images

Pregled, izveden julija letos pri desetih spletnih trgovcih, je pokazal, da lahko mladi na spletu brez težav kupijo alkoholne pijače. Res je, da večina spletnih strani opozarja na starostno omejitev in poudarja nevarnosti uživanja alkohola, vendar lahko mladi ta varovala in opozorila preprosto zaobidejo in kljub temu kupijo alkohol, pri spletnem pregledu prodaje alkoholnih pijač ugotavljajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

Julija letos so na Zvezi potrošnikov Slovenije izvedli pregled prodaje alkoholnih pijač prek spleta. Alkoholno pijačo so naročili v desetih spletnih trgovinah. Izbrali so pet dobro obiskanih splošnih spletnih trgovin in pet specializiranih ponudnikov alkoholnih pijač.

Niti eden ni zahteval osebnega dokumenta

Nakup in prevzem alkoholnih pijač so izvedli ob pomoči mlade polnoletne osebe, stare 19 let. Tako odločitev so sprejeli premišljeno in odgovorno, saj so želeli preprečiti kakršnokoli izpostavljanje mladostnikov alkoholu. Poleg tega je pri starejših mladoletnih ali mlajših odraslih osebah, starih od 15 do 20 let, zgolj na pogled težko oceniti njihovo starost, kar še dodatno poudarja pomembnost doslednega preverjanja starosti pri prodaji alkohola, so pojasnili.

"Prav nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev ni od mlade osebe, ki je prevzela alkoholno pijačo na domu, zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti. To kaže na skrb vzbujajočo nedoslednost pri izvajanju zakonske zahteve za preverjanje starosti, ki je ključnega pomena za zaščito zdravja otrok in mladostnikov. O naših ugotovitvah v okviru pregleda smo obvestili tudi pristojne organe," je poudarila Nina Križnik z Zveze potrošnikov Slovenije.

V fizičnih trgovinah do alkohola vsaka druga mladoletna oseba

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že približno deset let izvaja raziskavo Skriti nakupi prodaje alkohola mladoletnim osebam.

"Skriti nakupi so učinkovita metoda za preverjanje dostopnosti alkoholnih in tobačnih izdelkov mladoletnim osebam in otrokom. To kažejo podatki, ki jih zbiramo zadnjih deset let. Ocenjujemo, da je ob rednem spremljanju in opozarjanju na nepravilnosti v postopku nakupa ključnega pomena prostor za izboljšave na tem področju. Vseeno je skrb vzbujajoče dejstvo, da se v primerjavi z letom 2022 delež ugotovljenih kršitev v različnih oblikah prodajaln ni zmanjšal, ostaja na isti ravni, saj so alkoholno pijačo prodali več kot vsaki drugi mladoletni osebi (54 odstotkov)," je izpostavila Manca Kozlovič z Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Pozitivna sprememba, ki smo jo opazili v nekaterih prodajalnah, so tudi digitalna opozorila preverjanja polnoletnosti, saj so kršitve v večini povezane z nepregledovanjem osebnega dokumenta ali napačnim izračunom starosti.

Kljub vsemu razlika je. Če je bilo na začetku od desetih nakupov zaznanih devet kršitev (90 odstotkov), se je do danes odstotek kršitev zmanjšal na 54 odstotkov. Foto: Getty Images

ZPS: Starši naj bodo vzgled, nujno je ozaveščanje

V Sloveniji vlada t. i. mokra kultura, v kateri je pitje alkohola postalo samoumeven del našega vsakdana. Po porabi čistega alkohola na prebivalca spadamo v svetovni vrh, to velja tudi za mlade. Mladi pogosto uživajo alkohol iz različnih razlogov, med drugim zaradi radovednosti, eksperimentiranja in zato, da bi se vključili v izbrano skupino. Medtem ko so faze raziskovanja za najstnike normalne, pa lahko tvegano pitje vodi tudi do resnih posledic. Najstnikom je težko preprečiti eksperimentiranje z alkoholom, vendar lahko starši in skrbniki s svojim vzgledom naredimo veliko, dodatno pa je treba stremeti k okolju, kjer alkohol ni preprosto dostopen, in ozaveščati o problematiki pitja alkoholnih pijač.

Alkohol je škodljiv za vse

0,0 je zato najboljša izbira, sporočajo z zveze. Sploh pa ni primeren za otroke in mladostnike, za katere je edina sprejemljiva možnost popolna abstinenca od alkohola.

"Mednarodna raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC), ki jo od leta 2002 v Sloveniji izvajamo vsaka štiri leta, pa je pokazala, da je alkoholne pijače v življenju že kdaj pilo 15 odstotkov 11-letnikov, 40 odstotkov 13-letnikov, 71 odstotkov 15-letnikov in 86 odstotkov 17-letnikov. Vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-letnik pa je bil v življenju že vsaj dvakrat opit," pa je povedala Maja Roškar z nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Delež pitja alkohola med mladostniki v Sloveniji sicer upada, a še vedno presegamo mednarodno povprečje, je poudarila. Mladostniki v Sloveniji odraščajo v okolju, kjer so alkoholne pijače lahko dostopne, pitje teh pijač pa je razširjeno tudi med odraslimi, pri katerih tvegano ali škodljivo pitje alkohola celo narašča.

Svetovna zdravstvena organizacija omejevanje dostopnosti prepoznava kot učinkovit ukrep, ki uspešno zmanjšuje porabo alkohola in škodo zaradi pitja alkohola, so med drugim še opozorili pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Foto: Shutterstock