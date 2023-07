Mladi zvezdnik priznal, da ga je alkohol zasužnjil

Britanski igralec Tom Holland, zvezdnik Marvelovih filmov o Spider-Manu, je 1. junija letos, na svoj 27. rojstni dan, praznoval šest mesecev, odkar ne pije alkohola. Zdaj je v podkastu z voditeljem Jayem Shettyjem razkril, kaj ga je pripeljalo do popolne abstinence.

Kot je povedal, se je začelo ob "zelo, zelo pijanskem" lanskem božiču, po katerem se je odločil, da se bo z začetkom leta za mesec dni odpovedal alkoholu. Takrat pa je ugotovil, da to ni tako preprosto. "Ves čas sem mislil le na to, da si želim pijače. To me je prestrašilo," je povedal igralec, "pomislil sem, joj, morda pa imam težavo z alkoholom."

To ga je streznilo dobesedno in v prenesenem pomenu, odločil se je, da bo abstinenco podaljšal za vsaj še en mesec. Ob tem pa je ves čas ugotavljal, kako velik del družabnega življenja na Otoku je alkohol. "Zdelo se mi je, da se ne morem vklopiti v družbo," je dejal, "v lokalih mi je bilo neprijetno naročati brezalkoholne pijače. Ob tem pa sem se ves čas spraševal, zakaj. Zakaj me je ta pijača tako zasužnjila? Zakaj me obseda misel na alkohol?"

Foto: Guliverimage

Ob tem si je zastavil cilj, da vsaj pol leta ne bo spil niti kapljice alkohola, in ta mejnik je 1. junija, na 27. rojstni dan, tudi dosegel. "V tem času sem postal srečnejši kot kdaj prej," je poudaril, "bolje sem spal, bolje sem se spopadal s težavami. Vse, kar me je prej na snemanjih vrglo iz tira, sem potem mirno sprejel. Bil sem bistre glave, počutil sem se bolj zdravega in močnega."

"Brez težav priznam, da sem bil odvisen od alkohola," je dejal, "tega ne nameravam skrivati. Ne morem verjeti, kako drugače se počutim, odkar ne pijem. Počutim se čudovito."

Holland je sicer v začetku junija razkril tudi, da si je vzel leto dni premora od igranja in snemanja, potem ko ga je snemanje psihološkega trilerja The Crowded Room povsem izčrpalo.

