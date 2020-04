Mišičasti zvezdniki se izzivajo: Si lahko med stojo na rokah oblečeš majico? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hollywoodski mišičnjaki so našli nov izgovor, da jih gledamo brez majic. Izziva, ki bi lahko prerasel v novo spletno uspešnico, se je domislil igralec Tom Holland, ki ga je med zvezdnike izstrelila vloga Spider-Mana v Marvelovih superherojskih filmih.

Na Instagramu je objavil posnetek, na katerem si oblači majico, medtem ko stoji na rokah, nato pa tri zvezdniške prijatelje pozval, naj storijo isto – če zmorejo.

Prvi se je odzval Jake Gyllenhaal, ki je z nekdanjih "resnejših" vlog prav tako presedlal med superjunake in je lani ob Hollandu zaigral v filmu Spider-Man: Far From Home. Sicer nedvomno zahteven izziv, ki mu ga je postavil kolega, natreniranemu Gyllenhaalu ni povzročal težav, ampak ga je zlahka opravil:

Po drugi strani pa Hollandov izziv ni prepričal igralca Ryana Reynoldsa. Na poziv, naj se preizkusi v oblačenju majice med stojo na rokah, se je odzval takole:

