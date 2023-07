Neodgovorno in popolnoma nespametno početje komaj 18-letnega voznika

To, kar je v soboto počel 18-letni voznik, je neodgovorno in popolnoma nespametno početje, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V naselju je vozil mnogo prehitro, brez vozniškega dovoljenja in še pod vplivom alkohola.

Na območju Kranja so imeli policisti v soboto nekaj pred 23. uro v postopku18-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Avtomobil so mu zasegli. Vozil je pod vplivom alkohola, izmerili so mu 0,43 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Radarski merilnik je izmeril hitrost njegovega avtomobila na 109 kilometrov na uro, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro.

Za vožnjo pod vplivom alkohola in prekoračeno hitrost je dobil plačilni nalog v višini 1.800 evrov. Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja pa je z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

"Gre za popolnoma neodgovorno in nedopustno ravnanje komaj 18-letnega voznika. Zahvala gre policistom, da so ga dobili pri prekršku in s tem preprečili morebitno kakršnokoli hujše dejanje, ki bi lahko imelo za posledico tudi prometno nesrečo. Taka početja posameznikov negirajo vsakega slehernega voznika ali voznico, ki je vzoren voznik in želi biti v prometu varen. Prav tako ves trud in delo institucij, ki se trudimo z različnimi oblikami dela in pristopi zagotavljati boljšo prometno varnost," so navedli pri kranjski policijski upravi.