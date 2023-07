Okvara na vlaku smrti: potniki več ur viseli z glavo navzdol #video

V nedeljo se je na sejmu v Wisconsinu med vožnjo pokvaril vlak smrti. Potniki so obstali v zraku in več ur viseli z glavo navzdol, piše CNN.

Mehanska okvara je ustavila vožnjo na vlaku smrti na festivalu Forest County v Crandonu v Wisconsinu, so v nedeljo sporočili iz gasilske enote Crandon, poroča CNN.

"Med vožnjo je prišlo do mehanske okvare, vlak se je zagozdil v pokončnem položaju. Naprava je bila sicer pred kratkim pregledana," je povedal stotnik gasilcev Brennan Cook. "Na srečo so bili vsi potniki dobro in pravilno privezani, tako da so tudi v času reševanja bili varni," je še povedal Cook.

Zadnjega potnika rešili tri ure po zaustavitvi vožnje

Zaradi precejšnje višine so na pomoč poklicali reševalne ekipe, ki so s seboj pripeljali tovornjak z lestvijo in ploščadjo. Potnike je pomagalo reševati 50 gasilcev in reševalcev iz treh okrožji. Pomagali so si z desetimi gasilskimi in devetimi reševalnimi vozili.

Prvega potnika so rešili približno dve uri po tem, ko so bile odposlane reševalne ekipe, zadnjega pa več kot tri ure tri po zaustavitvi vožnje, še piše CNN. Reševalci nujne medicinske pomoči so potnike oskrbeli, eno osebo pa so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico Aspirus Rhinelander.