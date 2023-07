Vlak smrti obratoval kljub veliki razpoki na podpornem stebru #video

Now this makes me want to never ever ride a roller coaster again! Coaster shut down at Carowinds in Charlotte 👇 pic.twitter.com/HRvnQ9Ct1T — ⚔Dennis⚔ (@clovis1931) July 2, 2023

Vlak smrti Fury 325, ki so ga po odkritju razpoke zaprli, ponuja eno najdaljših voženj v ogromnem parku, ki se razteza med državnima mejama Severne in Južne Karoline, piše CNN.

"Najvišji, najhitrejši in najdaljši vlak smrti v Severni Ameriki" bo ostal zaprt, dokler ne bodo izvedeni vsi pregledi in opravljena vsa popravila, preostali del zabaviščnega in vodnega parka pa ostaja odprt, so sporočili iz parka.

"Varnost je naša prednostna naloga. Cenimo potrpežljivost in razumevanje naših cenjenih gostov," so še zapisali in zagotovili, da delovanje tako omenjenega vlaka smrti kot preostalih igral v zabaviščnem parku vsakodnevno preverjajo.