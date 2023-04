MK Group in Gorenjska banka: vrtcem bodo donirali 150 tisoč evrov #video

MK Group in Gorenjska banka bosta v okviru regijskega programa družbene odgovornosti Podpora družini letos otroškim vrtcem donirali 150 tisoč evrov. Donacijo bodo namenili šestim vrtcem v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Izoli in Portorožu. Z državnim sekretarjem na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje dr. Borisem Černilcem sta se srečala direktor MK Group Jovan Purar in predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak, sledijo pa tudi dogovori z lokalno samoupravo in vodstvi otroških vrtcev.

"Podpora družini je regijski program družbene odgovornosti, ki ga MK Group izvaja že sedmo leto. Program se je začel v obliki nagrajevanja zaposlenih v skupini, ki so postali starši, nato pa se hitro razširil na zunanje organizacije in ustanove, ki so usmerjene k skrbi za otroke in družino," je dejal Jovan Purar iz MK Group.

Donacije po vsej jadranski regiji

MK Group v letošnjem letu namenja donacije v vsej jadranski regiji. Poleg Slovenije, kjer pri donaciji sodelujejo z Gorenjsko banko, družbeno odgovorni program Podpora družini izvajajo tudi v Srbiji, na Hrvaškem in v Črni gori v skupni vrednosti 600 tisoč evrov.

"Sicer pa ob praznovanju 40-letnice MK Group za program družbene odgovornosti letos namenjamo milijon evrov. Menimo, da so najboljši način za obeležitev obletnice donacija in nadaljnja vlaganja v lokalne skupnosti, kjer poslujemo," je še povedal Purar.

Denar za prioritetne potrebe po skupnem dogovoru

"Kot skrbna in vestna delodajalca v Sloveniji se MK Group in Gorenjska banka osredotočata na občine in kraje, kjer poslujemo in od koder prihajajo naši zaposleni. Donacijo v skupni vrednosti 150 tisoč evrov bomo namenili šestim vrtcem v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Izoli in Portorožu. Sredstva bomo namenili za prioritetne potrebe po skupnem dogovoru. Vrtci lahko donacije namenijo za prenovo ali opremo novih prostorov – igralnic ali igrišč," sta na srečanju z Borisom Črnilcem z ministrstva za vzgojo in izobraževanje še povedala donatorja.

Delovno srečanje na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Z leve: dr. Boris Črnilec, Mario Henjak in Jovan Purar. Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Ker so otroški vrtci kraj za najzgodnejša raziskovanja in ustvarjanja, so se letos odločili za donacijo vrtcem v Sloveniji in v jadranski regiji. "Slogan Slavimo prihodnost ob 40-letnici MK Group najbolje opisuje naš namen. Verjamemo v družinsko politiko, ustvarjanje spodbudnega okolja za naše najmlajše ter prihodnje generacije. Donacija otroškim vrtcem nam omogoča izpolnjevanje vizije, vrednost podjetja in vlaganje v prihodnost," sta povedala predstavnika Mk Group in Gorenjske banke.

V kratkem tudi srečanja z župani

Uvodno srečanje s predstavnikom ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo po besedah donatorjev prijetno.

"Na uvodnem sestanku smo predstavili namen letošnje donacije in prejeli kakovostne informacije ter spodbudo za komunikacijo z občinami, saj so občine ustanoviteljice predšolskih zavodov in tudi najbolje poznajo potrebe in želje posameznih otroških vrtcev," sta še dejala.

"V kratkem pričakujemo srečanja z župani in verjamemo v uspešen razvoj programa družbene odgovornosti MK Group in Gorenjske banke, ki bo na obraze otrok in njihovih staršev prinesla novo radost," še pravijo v družbah, ki bosta letošnjo donacijo namenili otroškim vrtcem.

Mk Group in Gorenjska banka sta že lani z veliko donacijo pomagali Porodnišnici Ljubljana, kjer so prenovili štiri poporodne sobe, predlani pa z velikodušno gesto poskrbeli za brezplačni oddih za zdravstveno osebje, ki je skrbelo za bolnike s covid-19.