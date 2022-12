Za letošnje praznike podarite nasmehe. Pomagajte Rdečim noskom!

Oglasno sporočilo

Pri Petrolu imajo ta konec leta točke zvestobe še dodatno vrednost. Podarite jih lahko Društvu Rdeči noski, ki v slovenske bolnišnice in domove za starejše prinaša smeh in dobro voljo.

Skupaj lahko omogočimo, da bodo bolnišnični klovni še naprej pomagali lajšati dneve in pozitivno vplivali na čustveno kakovost bivanja v bolnišnicah in domovih za starejše, pravijo v Petrolu. Zato člane Petrol kluba, njihove družine zvestobe, pozivajo, naj do 3. januarja del svojih zlatih točk, zbranih z nakupi na Petrolu, darujejo v dober namen in za letošnje praznike podarijo nasmehe.

20 tisoč evrov za tisoč obiskov bolniških sob in sob v domovih za starejše po Sloveniji

Ravno humor je tisti plamenček, ki ogreje dušo, ko je najtežje, vedo v društvu Rdeči noski. Zato radoživost, veselje in pogum vzbujajo tam, kjer je to življenjskega pomena: v bolniških sobah in domovih za starejše, pri nekaterih posegih in pripravah na operacijo ter z obiski otrok in odraslih z motnjo v duševnem razvoju, oseb na dolgotrajnem zdravljenju, beguncev in stanovalcev hiše Ljubhospic.

Pri tem pa lahko pomaga vsaka zlata točka. Da Rdečim noskom priskočijo na pomoč, so v Petrolu namreč pripravili posebno dobrodelno akcijo. V njej lahko podarite točke zvestobe, zbrane na Petrolu, v podjetju pa jih bodo, ko jih bo zbranih dovolj, spremenili v donacijo v višini do 10 tisoč evrov. In jo še podvojili do 20 tisoč evrov sredstev v dober namen!

Zbrana donacija bo pomagala, da bodo Rdeči noski v okviru svojih rednih obiskov smeh prinesli tisoč bolniških sob in sob v domovih za starejše po vsej Sloveniji. Ker vsi radi pomagamo, skupaj pa nam uspe največ.

Zlate točke podarite na najbližjem Petrolu ali prek spleta Zlate točke lahko podarijo prav vsi člani Petrol kluba. Noskom jih lahko namenijo kar na blagajni najbližjega Petrola in tudi prek aplikacije Na poti ali posebnega spletnega obrazca.

Za lepšo prihodnost šteje vsako dejanje

O tem, da smo za nasmehe in lepšo prihodnost odgovorni prav vsi, so v Petrolu prepričani že dolgo. Zato z veseljem vračajo družbi. A ne samo z zbiranjem sredstev za Rdeče noske!

Zlate točke so v preteklosti že zbirali za program Botrstvo v športu, ki pomaga nadarjenim mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Letos so podporo mladim športnim upom še nadgradili in pripravili posebno akcijo, v kateri obiskovalce Petrola pozivajo, da do konca marca 2023 znesek svojega nakupa zaokrožijo navzgor. Tako zbrane Smučarske cente bodo prišteli k 10 tisoč evrom, ki so jih za mlade smučarje že namenili v Petrolu. Poleg tega v podjetju že desetletje finančno pomagajo tistim, ki jih izberejo zaposleni na bencinskih servisih. Z donacijami "Naša energija povezuje" podpirajo posameznike, ki živijo v lokalnih skupnostih, kjer Petrol posluje, ter organizacije in projekte, ki tam delujejo. Od leta 2010 so tako prek pobud zaposlenih pomoči potrebnim donirali že okoli 700 tisoč evrov.

Ker štejeta prav vsaka zlata točka in vsako dobro dejanje.

