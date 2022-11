Donacija iz Črne gore v Park vojaške zgodovine #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obstoječo razstavo v Parku vojaške zgodovine bo po novem dopolnjeval še en dragocen eksponat vojaškozgodovinske in tehnične dediščine, ki so ga v Slovenijo prepeljali pred kratkim. Gre za podvodno diverzantsko plovilo "ronilica" R-2, ki so ga razvili konec 60. let prejšnjega stoletja na podlagi francoskega plovila PR-77.

Osnovni namen plovila je bil prevoz diverzantov in opreme, protidiverzantska delovanja, reševalne aktivnosti ter pregledovanje morskega dna.

Plovilo ima dva člana posadke, dolgo je slabih pet metrov in tehta 1.400 kilogramov. Poganja ga 3,5-kW elektromotor, njegova največja hitrost je 4,5 vozla (8,1 kilometra na uro), največji doseg pa znaša 23 navtičnih milj (42,5 kilometra). Foto: Park vojaške zgodovine

Plovilo je imelo delovno globino delovanja od 15 do 60 metrov, čeprav naj bi največja globina potopa dosegala do 100 metrov. Poleg uporabe v Jugoslovanski vojni mornarici je bilo nekaj plovil prodanih Švedski, po vsej verjetnosti pa tudi Siriji.

"V Parku vojaške zgodovine, kjer je že od leta 2011 poleg podmornice P-913 Zeta razstavljeno tudi podvodno diverzantsko plovilo R-1, smo si že leta prizadevali, da bi našli in pridobili še plovilo R-2. Čeprav je veljalo, da so poleg nekaj primerkov v muzejski lasti vsa uničena, smo po naključju lansko jesen uspeli odkriti še enega," so v izjavi za javnost zapisali v Parku vojaške zgodovine Pivka.

Septembra 2021 je Prostovoljno gasilsko društvo Košana Prostovoljnemu gasilskemu društvu Boka iz Tivta v Črni gori podarilo gasilsko vozilo TAM 125 T10. Glede na to, da je podmornica Zeta prišla v Pivko iz Tivta, je bila primopredaja vozila opravljena v Parku, so še navedli. V delegacijo Občine Pivka, ki je za tem obiskala Tivat, sta bila povabljena tudi direktor Parka mag. Janko Boštjančič in strokovna sodelavka Ana Čič.

Podvodno diverzantsko plovilo R-2 bodo v naslednjih mesecih obnovili, nato pa predstavili javnosti ob podmornici P-913 Zeta v Parku vojaške zgodovine.

Na R-2 opozorili nekdanji podmorničarji

Delegacija je v Tivtu obiskala tudi Muzej pomorske dediščine in se tam srečala z nekdanjimi podmorničarji, ki so že večkrat obiskali pivški Park.

"In prav ti so opozorili, da je na zunanjem skladišču za muzejem še eno plovilo R-2. Glede na to, da se je pivški delegaciji na obisku muzeja pridružil tudi slovenski obrambni ataše v Republiki Črni gori kapitan bojne ladje Boris Geršak, je akcija nemudoma stekla," še piše v sporočilu za javnost.

Slovenija je uradno zaprosila za donacijo eksponata in črnogorsko ministrstvo za obrambo je prošnji hitro ugodilo. 20. septembra 2022 je bil ob uradnem obisku ministra za obrambo Marjana Šarca v Črni gori podpisan dogovor o donaciji muzejskega eksponata. Foto: Park vojaške zgodovine

V Parku vojaške zgodovine se ob tem zahvaljujejo vsem, ki so pripomogli k tej obogatitvi nacionalne vojaškozgodovinske dediščine. "Zahvala gre pristojnim v Črni gori, Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, Upravi za vojaško dediščino Republike Slovenije, Direktoratu za logistiko in vodstvu ministrstva za obrambo, posebej pa še obrambnemu atašeju v Republiki Črni gori kapitanu Borisu Geršaku," so še navedli.

Foto: Park vojaške zgodovine