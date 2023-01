Prva zmaga za Evo, ki bo odšla na operacijo v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Društvu Viljem Julijan je za operacijo deklice Eve, ki ima hudo in zelo redko gentsko bolezen, uspelo zbrati 117.836 evrov. Štiriletna Eva bo tako lahko že aprila odšla na zahtevno nevrokirurško operacijo v ZDA.

Eva ima hudo in izjemno redko gentsko bolezen, hipomielinizacijsko levkodistrofijo tipa 9. Zaradi bolezni med drugim ne more samostojno hoditi. Uspešno opravljena nevrokirurška operacija hrbtenjače v ZDA ji bo dala priložnost za novo življenje, da bo lahko samostojno hodila.

Iz društva Viljem Julijan so sporočili, da je bilo treba v kratkem času zbrati zelo veliko vsoto. Slovenci smo spet dokazali izjemno in velikansko srčnost ter zbrali vsa potrebna sredstva.

V društvu se donatorjem in vsem, ki deklico podpirajo v njeni želji, da bi lahko samostojno hodila, neizmerno zahvaljujejo. "Čisto vsakemu posebej, ki je prispeval donacijo za Evo, sva z najinim društvom globoko hvaležna iz vsega srca. Hvala, ker smo ponovno tako srčno stopili skupaj in Evi omogočili priložnost za novo življenje," pravita Gregor in Nina Bezenšek, ustanovitelja Društva Viljem Julijan.

"Čudeži obstajajo, le verjeti je treba vanje! Za Evo se dogajajo čudeži, ki brez Društva Viljem Julijan in brez vas, ki ste postali del Evine zgodbe, ne bi bili mogoči. Srčno se vam zahvaljujemo za vso podporo in pripravljenost pomagati. Hvala, ker v Evo verjamete tudi vi!" pa ob tem sporoča Evina mama Maja Klemenc.

Ker je bil ciljni znesek zbiralne akcije sto tisoč evrov, ki pokriva stroške operacije (65 tisoč evrov), poti in bivanja v ZDA ter stroške večletnih terapij po operaciji, bodo presežek zneska namenili drugim otrokom z redkimi boleznimi.