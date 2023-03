SPAR podaril 5.000 evrov Društvu za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami

Oglasno sporočilo

V podjetju Spar Slovenija verjamejo v dobrodelnost. Tokrat so v okviru dobrodelne akcije s superjunaki Super Foodies pomagali prav posebnim junakom - Sladkorčkom. Z donacijo 5.000 evrov so pripomogli k nakupu medicinskega aparata, s pomočjo katerega bo odvzem krvi za najmlajše bolnike veliko lažji.

Donacijo, ki je del Sparove akcije Super Foodies, je predala direktorica marketinga Spar Slovenija Lidija Rakuša. Foto: Spar

Pomoč Sladkorčkom

Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, znano tudi kot Sladkorčki, je humanitarna organizacija, ki pomaga otrokom, mladostnikom in mladim odraslim s sladkorno boleznijo tipa 1 ter njihovim družinam. Usmerjeni so tudi v izboljšanje kakovosti bivanja otrok in mladostnikov na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer delujejo. Da bi malim bolnikom in zdravstvenemu osebju olajšali delo, so pri Sparu donirali 5.000 evrov za nakup posebnega medicinskega aparata za lažji odvzem krvi.

Za lažji in zanesljivejši odvzem krvi

Poseben medicinski aparat z IR-lučko bo olajšal odvzem krvi najmlajšim otrokom. Nova pridobitev je v pomoč diplomiranim medicinskim sestram pri delu na oddelku in v ambulanti, saj osvetli površino kože in prikaže žilno risbo, s tem pa omogoči zanesljivejši odvzem krvi in na ta način olajša oskrbo mladih bolnikov.

"Za leto 2023 smo imeli v načrtu nadaljevati dopolnjevanje opreme oddelka za diabetes, predvsem z opremo, ki pomaga negovalnemu kadru. Iskrena hvala podjetju Spar Slovenija, ki nam je z velikodušno donacijo pomagalo pri izpolnjevanju tega načrta ter tako pripomoglo h kakovosti bivanja in lažji oskrbi najmlajših bolnikov na našem oddelku," je ob prevzemu donacije povedala predsednica Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.

Aparat osvetli površino kože in prikaže žilno risbo, s čimer omogoči zanesljivejši odvzem krvi. Foto: Spar

Super Foodies z močjo dobrodelnosti

Donacija je del Sparove akcije Super Foodies, v kateri otroci s pomočjo superjunakov skozi družabne igre spoznavajo pomen uravnotežene prehrane ter rednega uživanja sadja in zelenjave. Pri tem so imeli v Sparu v mislih tudi otroke, za katere je uravnotežena prehrana še posebej pomembna.

"Akcijo Super Foodies smo zasnovali, da bi s sadnimi in zelenjavnimi junaki otroke igrivo nagovorili glede pomena uravnotežene prehrane. Akciji smo dodali tudi dobrodelno noto," je povedala direktorica marketinga pri podjetju Spar Slovenija Lidija Rakuša.

Družabna igra z dodano vrednostjo

V okviru Sparove akcije Super Foodies, ki poteka do 14. marca 2023, lahko Sparovi kupci sicer zbirajo domine superjunakov (vseh je 28), s katerimi se lahko igrajo različne družabne igre. Sodelujejo pa lahko tudi v nagradni igri z bogatimi nagradami.

Super Foodies so superjunaki, upodobljeni na 28 dominah, ki omogočajo igranje več iger. Foto: Spar

