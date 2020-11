Minister Tonin in poveljnik poveljstva sil Škerbinc: To je velik škandal in žalitev

Obrambni minister Matej Tonin in poveljnik poveljstva sil SV Miha Škerbinc sta obsodila izjavo Jadranke Juras v sobotni oddaji na TV Slovenija. Besede Jurasove o "pobijanju lokalnega prebivalstva" na misijah v tujini je prvi označil za "velik škandal", drugi za globoko žalitev. Na RTV Slovenija so opozorili, da je bila izjava izvzeta iz konteksta.

"Sama menim, da je velika odgovornost to, da hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo," je v oddaji Zadnja beseda na TV Slovenija med drugim dejala gostja Jadranka Juras. Kot je dodala, je velika odgovornost tudi to, da slovenski vojaki "hodijo nekam, kjer pravzaprav ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca".

Obrambni minister Tonin je izjavo Jurasove označil za izpad. "Očitno so za uničenje Slovenske vojske dovoljena vsa sredstva! Velik škandal in sramotenje Slovenske vojske! Višek vseh viškov," je navedel na Twitterju.

Škerbinc: Ti namigi žalijo naše profesionalno dostojanstvo

Poveljnik poveljstva sil SV Škerbinc pa je v izjavi za medije poudaril, da jih namigi na to, da pripadnice in pripadniki SV hodimj na misije zato, da bi pobijali lokalno prebivalstvo, žalostijo ter globoko žalijo njihovo profesionalno dostojanstvo.

Kmalu bo po njegovih besedah četrt stoletja, odkar SV sodeluje v okviru različnih mednarodnih organizacij pri zagotavljanju globalnega mir in varnosti. V vsem tem času nikoli in nikjer ni prišlo do kakršnega koli omembe vrednega incidenta, pripadnice in pripadniki SV so naloge zmeraj opravljali častno in odgovorno, je povedal.

"Ni prav, da se Slovensko vojsko uporablja za talca"

Kot je poudaril poveljnik poveljstva sil, ni prav, da se zavoljo političnih ali kakšnih drugih interesov SV uporablja za talca, "da se na naš račun dosegajo neki drugi cilji". Zatrdil je, da so pripadnice in pripadniki SV v službi domovine in da je to vojska vseh slovenskih državljank in državljanov.

Kadar se kritično govori o SV oz. njenih pripadnicah in pripadnikih, naj se to ne počne na žaljiv način, ampak z argumenti, je še pozval. Po prepričanju Škerbinca bi bilo zato prav, da bi se Jurasova pripadnicam in pripadnikom SV za svojo izjavo opravičila.

Glede sredstev, predvidenih v nedavno sprejetem zakonu, pa je Škerbinc povedal, da se omenjena vsota sicer sliši velika, a je to še vedno veliko manj od tistega, kar bi potrebovali za izgradnjo potrebnih zmogljivosti, da bi bilo za obrambo domovine ustrezno poskrbljeno in da bi zagotovili potrebno raven kredibilnosti tudi v okviru kolektivne obrambe.

RTV: Izjava je bila iztrgana iz konteksta

V službi za odnose z javnostmi pri RTV Slovenija so za STA navedli, da izjave njihovih gostov ne komentirajo, opozarjajo pa, da je bila konkretna izjava "iztrgana iz konteksta, ki govori o globalnih geostrateških razmerah".

Iz razprave je po navedbah RTV Slovenija mogoče razumeti, da "so komentatorke govorile v prid Slovenski vojski", omenjale so tudi srečanje z vojakinjami Slovenske vojske v studiu oddaje Zadnja beseda pred časom.

Poleg izpisa celotnega konteksta izjave Jurasove so spomnili tudi na izvajanje druge gostje Katarine Kresal, ki je "nedvoumno pojasnila, da je večina misij slovenskih policistov in vojakov izobraževalne narave ter dodala, da v tem vidi koristen prispevek k ohranjanju vsesplošnega miru".

Dodali pa so tudi poznejšo izjavo Jurasove, v kateri je zatrdila, da nasprotovanje 780 milijonom evrov za investicije v SV ne pomeni, da je proti slovenskim vojakom.

Prav tako so komentatorke po pojasnilih RTV Slovenije jasno izrazile skrb za življenja in zdravje slovenskih vojakov. "Če je kdorkoli izjavo, ki je bila izvzeta iz konteksta, razumel kot obtožbo, je iz zgoraj navedenega jasno, da je bil namen ravno nasproten - želeli smo soočiti mnenja ob aktualnem vprašanju v slovenski družbi," so še zapisali na RTV Slovenija.