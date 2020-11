Poslanci zavrnili možnost referenduma o PKP6

Državni zbor je danes sklenil, da razpis zakonodajnega referenduma o šestem protikoronskem zakonu ni dopusten. Sprejemu sklepa so nasprotovali poslanci večjega dela opozicije, ki so znova opozarjali, da zakon ob sicer dobrodošlih ukrepih za blažitev posledic epidemije covid-19 vsebuje tudi določbe, ki s tem niso povezane.

DZ je zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 potrdil v sredo. Državni svet se je v četrtek odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so danes z 51 glasovi za in 29 proti odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem se zagotavlja pravna podlaga, da bo mogoče zakon hitreje uveljaviti, poroča STA.

Sklepu so ostro nasprotovali v poslanskih skupinah SAB, LMŠ, SD in Levica. Kot so opozarjali, je vlada v zakon vključila več t. i. podtaknjenih členov, ki s premagovanjem koronske krize niso povezani in grobo posegajo v sistemsko zakonodajo. "Z veseljem bi podprli sklep, da se prepove referendum, če bi v zakonu resnično urejali zgolj in samo odpravo posledic krize," je dejala Tina Heferle (LMŠ).

"Kazni nesprejemljive za demokratično družbo"

Ena od takšnih določb je določitev kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, v razponu od 1.200 do 12 tisoč evrov. "Te stvari so nesprejemljive in nedopustne za demokratično družbo," je opozoril Marko Koprivc (SD).

Sporna je tudi določba, ki visokošolskim zavodom omogoča podaljšanje akreditacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev, po opozorilih opozicije pa je pisana na kožo Novi univerzi. "Univerzi, ki jo vodita politično profilirana Matej Avbelj in Peter Jambrek, znani ideolog stranke SDS," je dejala Nataša Sukič (Levica) ter ugotovila, da vlada skrbi za svoje podrepnike in podpornike.

"Z neokusnimi podtaknjenci v zakon, ki bi moral v prvi vrsti zagotoviti pomoč ljudem in ne vašim prijateljem, ste resnično pokazali na prioritete, ki jim sledite," je dejal tudi Marko Bandelli (SAB). Koprivc je dodal, da je pomoč t. i. Jambrekovi univerzi zagotovo koruptivno dejanje, poroča STA.

Šesti protikoronski zakon prinaša milijardo evrov pomoči

Poslanci koalicije so k podpori sklepu pozivali z naštevanjem določb zakona, ki prinaša za približno milijardo evrov pomoči gospodarstvu in posameznikom. Med temi so delno kritje fiksnih stroškov podjetij, subvencioniranje čakanja na delo, povračilo nadomestil plač za delavce v karanteni, oprostitev najemnin za prostore v lasti države, topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin, dodatki za delo v sivih in rdečih conah ter še vrsta drugih.

"Šesti protikoronski zakon je usmerjen v ohranitev delovnih mest, prinaša tudi pomoč številnim državljanom, ki so utrpeli posledice epidemije," je dejala Suzana Lep Šimenko (SDS). "Nujno je, da se sprejeti ukrepi začnejo uporabljati takoj ter da do državljanov pride pomoč čim prej," je po navedbah STA menila tudi Janja Sluga (SMC).