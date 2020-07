Minister Počivalšek ekskluzivno za Planet: Ne bom odstopil #video

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v pogovoru za Planet TV poudaril, da ne namerava odstopiti. "Svoje delo bom absolutno nadaljeval. Imam podporo stranke in predsednika vlade. Pred nami so naloge, ki so nujne za to, da bomo lahko v prihodnje kot država lažje in bolje funkcionirali," je dejal prvak SMC.

Zaradi sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne in medicinske opreme so v torek ves dan potekale hišne preiskave, med drugim tudi pri ministru Počivalšku. Poleg njega naj bi bila med osumljenimi tudi Andreja Potočnik, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji opreme v času epidemije covid-19. Med hišnimi preiskavami so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Počivalšku začasno odvzeli prostost.