Koritnik: SMC stoji za Počivalškom

Stranka SMC stoji za svojim predsednikom in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, je ob robu odprtja prenovljenih prostorov ljubljanske upravne enote poudaril minister za javno upravo iz vrst SMC Boštjan Koritnik. S tem se je odzval na torkove hišne preiskave zaradi sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne in medicinske opreme.

"Stališče SMC je jasno - jaz osebno in stranka stojimo za ministrom Počivalškom. Kot pravnik pa se izogibam komentiranju postopkov, ki so v teku, zato tega ne bom storil," je v izjavi za medije po poročanju STA pojasnil Koritnik.

"Ključno je, da vlada kot celota deluje naprej in da je operativna"

Glede posledic odstopov notranjega ministra Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije Antona Travnerja na delovanje vlade pa je dejal, da v tem ne vidi nikakršnih težav. To se je po Koritnikovih besedah dogajalo tudi v prejšnjih vladah. "Ministri so odstopali ali bili zamenjani. Ključno je, da vlada kot celota deluje naprej in da je operativna," je dodal po poročanju STA.

Sicer so zaradi sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne in medicinske opreme v torek ves dan potekale hišne preiskave, med drugim tudi pri ministru Počivalšku. Poleg njega naj bi bila med osumljenimi tudi Andreja Potočnik, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji opreme v času epidemije covid-19. Med hišnimi preiskavami so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada Počivalšku začasno odvzeli prostost, še navaja STA.