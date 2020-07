"Kriminaliste NPU je v razgovoru z Antonom Zakrajškom zanimalo, zakaj sva se srečala 26. februarja, daleč pred mandatom vlade. To, da sva se dobila tam, so ugotovili iz poslanih SMS-sporočil! Sledenje virusu bo težava, udbovski nadzor ne," je na Twitterju zapisal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je včeraj na več lokacijah po državi izvedel hišne preiskave, povezane z nakupom zaščitne opreme v času epidemije novega koronavirusa.

Kriminalisti tudi pri Počivalšku

Kriminalisti so preiskavo izvedli med drugim na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, ministra pa so za čas preiskave tudi pridržali. Preiskovalci so obiskali tudi Zavod za blagovne rezerve, kjer so opravili pogovor z nekdanjim direktorjem Antonom Zakrajškom in podpisnikom pogodbe s podjetjem Geneplanet Alojzom Černetom.

Minister Hojs je odstopil

Zaradi preiskave je minister za notranje zadeve Aleš Hojs včeraj dopoldne na novinarski konferenci sporočil, da nepreklicno odstopa, z njim pa se je prav tako poslovil tudi generalni direktor policije Anton Travner. Hojs je pojasnil, da se poslavlja, ker je "udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezi s tožilstvom in sodstvom ta iste provenience, tako močno zasidrana v sistem, da mi ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih, ki jih kot minister v odnosu do policije imam, ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji". Njegovo pojasnilo si preberite v spodnjem članku.

"Sledenje virusu bo težava, udbovski nadzor ne"

Se je pa Hojs včeraj pozno zvečer oglasil na Twitterju, ko je zapisal, da je kriminaliste NPU v razgovoru z Zakrajškom zanimalo, zakaj sta se srečala 26. februarja, daleč pred mandatom vlade. "To da sva se dobila tam so ugotovili iz poslanih sms sporočil! Sledenje virusu bo težava, udbovski nadzor ne," je dodal.

Policijska sindikata kritična do Hojsovih besed

Na navedbe ministra Hojsa, da policijo še vedno obvladuje "udbovsko-partijska struktura", so se odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) in Policijskem sindikatu Slovenije. Kot so zapisali, so bile izjave ministra nekorektne in žaljive, od Hojsa pa pričakujejo opravičilo.