Minister Kumer: Povsem mogoče je, da bi žičničarjem prepovedali obratovanje

Minister je v intervju na vprašanje, kako bi država zagotavljala potrebno elektriko v primeru plinske krize in kolapsa enotnega evropskega trga z elektriko, odgovoril:

"Zagnali bi plinske turbine odprtega cikla v denimo termoelektrarnah Brestanica ali Trbovlje, ki delujeta tudi na ekstra lahko kurilno olje. Začeli bi postopoma. Brestanica ima denimo sedem blokov in najprej bi zagnali tiste, ki niso najbolj okoljsko obremenjujoči. S tem bi država skrbela, da bi imeli prebivalci tako elektriko kot zadostne količine plina. Če to ne bi zadostovalo, ima vlada zakonsko možnost, da zapove podjetjem in prebivalstvu varčevanje. Tako ponoči ne bi osvetljevali javnih površin, znižali bi temperaturo ogrevanja v prostorih. Že danes smo to priporočili, v primeru krize bi bilo to zapovedano. Če tudi to ne bi bilo dovolj, bi nastopile redukcije."

"Vsem mora biti jasno, kakšne so prioritete: živilska industrija denimo mora delovati nemoteno, morda celo na račun kakšnega drugega sektorja. Pozimi so recimo velik porabnik energije smučišča in povsem mogoče je, da bi vlada prepovedala obratovanje žičničarjem. Tako ne bi smučali tistih nekaj koncev tedna, bi pa zato lahko vzdrževali vse ključne dejavnosti v državi, med katere sodi tudi ogrevanje ljudi. Pri vseh teh scenarijih bodo zaščiteni odjemalci – gospodinjstva, socialni zavodi, bolnišnice – nedotaknjeni. Njim bomo zagotovili elektriko in plin, tudi če nastopi najhujši možni scenarij! Lahko smo mirni, na toplem bomo, kot država pa morda lahko doživimo kakšno prasko." je dodal.

Minister je spregovoril tudi o napovedani nacionalizaciji Geoplina. "Zagotovo si bomo želeli v strateških energetskih družbah večji vpliv države. Ali to pomeni tudi lastniško ali samo upravljalsko, bomo še videli. V Geoplinu bi si želeli večji vpliv. Nič ne bi bilo narobe, če bi bil tudi Petrol v večjem deležu v državni lasti," je pojasnil.