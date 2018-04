V malem mestu Minicity Ljubljana bodo nadgradili svojo ponudbo in s tem postali tudi največji tovrstni tematski park v Sloveniji. Na današnjem druženju so se mudili tudi številni znani obrazi, ki so odkrivali, v čem bodo otroci uživali v prihodnje. Čisto mogoče je, da bodo v Minicityju nastali tudi novi novinarski upi.