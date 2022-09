Milan Brglez vložil kandidaturo za predsednika republike #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidaturo za predsednika države je danes s poslankami in poslanci, podpisniki njegove kandidature, na Državno volilno komisijo vložil tudi Milan Brglez.

Evropski poslanec Milan Brglez je sicer skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda. Politični stranki sta s priloženimi podpisi 42 poslank in poslancev vložili predlog kandidature za kandidata Brgleza.

Foto: Bojan Puhek

Do zdaj so kandidaturo na Državno volilno komisijo (DVK), bodisi s podpisi volivcev bodisi podporo stranke, vložili naslednji kandidati: glasbenik Gregor Bezenšek, vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, kočevski župan Vladimir Prebilič, poslanec SDS Anže Logar, pravnica Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in danes tudi poslanec Miha Kordiš.

Po napovedih bo do srede, ko se izteče rok, vloženih še nekaj kandidatur.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Končni nabor predsedniških kandidatov bo znan v začetku prihodnjega meseca, saj imajo kandidati do 3. oktobra še možnost umika soglasja h kandidaturi. Žreb vrstnega reda kandidatur pa bo DVK izvedla v torek, 4. oktobra. S tem bo tudi določila seznam kandidatur, ki bo nato javno objavljen in upoštevan na glasovnici.