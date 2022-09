Metanje 70 milijonov evrov v koruzo. "Očitno je ugajanje pomembnejše od varnosti vojakov."

Vlada se je danes seznanila z revizijo smotrnosti nakupa osemkolesnikov tipa boxer in v zvezi s tem sprejela več sklepov. Poleg tega, da se bo Slovenija umaknila iz programa boxer, je ministrstvo za obrambo zadolžila, da o tem obvesti Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) in izvede vse nadaljnje postopke, je po seji vlade sporočil obrambni minister Marjan Šarec in dodal, da bo ministrstvo moralo zdaj do konca leta pripraviti alternativno rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske enote.

"Danes predstavljena revizija pogodbe nakupa oklepnikov boxer je ugotovila, da je nakup negospodaren in bo zato preklican," je po seji vlade sporočil tudi minister za delo Luka Mesec, sicer vodja stranke Levica, ki si je že v mandatu prejšnje vlade prizadevala za to, da se nakup ne bi izvedel.

"Revizija je farsa"



"Odločitev za boxerje je bila strokovno utemeljena. Varnost slovenskih vojakov smo postavili na prvo mesto. Odločili smo se za najmodernejša vozila z visoko stopnjo zaščite," je danes dejal predsednik NSi in nekdanji obrambni minister Matej Tonin. "Škoda nastaja na varnostnem, ekonomskem in diplomatskem področju. Vlada namerava boxerje nadomestiti z rosomaki, ki so za generacijo starejša vozila s slabšo zaščito. Tam, kjer se zaščita boxerjev šele začne, se zaščita rosomakov konča. Odločitev vlade pomeni večje tveganje za varnost vojakov." Pojasnil je, da bo pri prekinitvi pogodbe z OCCAR nastala ekonomska škoda. "Zdi se, da je vlada pripravljena plačati odškodnino v vrednosti 11 vozil boxer. Torej bomo 11 vozil boxer brezplačno podarili drugim državam. Slovenija je bila ekonomsko, poslovno in politično mnogo močneje povezana s proizvajalci vozil boxer, kot je s proizvajalcem rosomakov. To pomeni, da bo nastala dodatna ekonomska škoda tudi slovenski obrambni industriji, ki je že zdaj za podjetja, ki proizvajajo vozila boxer, naredila za 50 milijonov evrov poslov," je pojasnil. Dodal je oceno, da je bila vsa revizija zgolj farsa. "Kot je povedal minister Marjan Šarec, revizija ni ugotovila napak. Prav tako ni mogla ugotoviti nesmotrnosti. Jasno je, da je bila odločitev za odstop od pogodbe politična in v nasprotju s stroko. Žal lahko tudi tokrat spremljamo, tako kot že leta 2018, politično klecanje pod diktatom Levice. S tem se modernizacija Slovenske vojske zaustavlja," je še dodal Tonin.

"Penali bodo stvar postopka"

Šarec je spomnil, da je bila pogodba za nakup 45 vozil tipa boxer v vrednosti 281,5 milijona evrov podpisana 11. maja letos, po državnozborskih volitvah, ko je bilo jasno, da prejšnja vlada mandata ne bo ponovila. V to ceno so sicer vključeni logistični paket, razvojni stroški in stroški vodenja projekta, ne pa tudi oprema za komunikacijski sistem C4I, ki po besedah Šarca znaša najmanj 13,5 milijona evrov brez DDV. K skupni pogodbeni vrednosti je treba dodati še morebitno letno eskalacijo. Za povrnitev razvojnih stroškov pa mora Slovenija preostalim državam plačati 7,2 milijona evrov in tri milijone evrov za administrativne stroške, je še pojasnil obrambni minister.

Revizija sicer ni mogla podati mnenja o gospodarnosti nakupa vozil boxer, saj cene drugih vozil, ki ustrezajo veljavnim standardom, niso bile razdelane, prav tako ne izvedljivost njihove nabave, izhaja iz sporočila za javnost po seji vlade.

Šarec je sicer nakazal še, da bo morala Slovenija za odstop od pogodbe plačati kazen v višini 20 odstotkov pogodbene vrednosti. "To bi bilo približno 70 milijonov evrov, ne morem pa tega prejudicirati, ker bodo penali stvar postopka," je poudaril Šarec.