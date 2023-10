Mesec: Reforma zakona o delovnih razmerjih razdeljena na dva dela

Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o delovnih razmerjih. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec , so zakon o delovnih razmerjih na ministrstvu usklajevali več kot eno leto. V zadnji fazi so se z delodajalci in sindikati glede na obseg novele in številna nestrinjanja dogovorili, da gredo v reformo v dveh delih.

V njej je po besedah ministra za delo Luke Mesca več stvari, ki izboljšujejo položaj zaposlenih v Sloveniji: oskrbovalski dopust, bolj predvidljivi delovni pogoji, subsidiarna odgovornost naročnikov v gradbenem sektorju, pisno opozorilo pred odpovedjo, izboljšave glede agencijskega dela, pravica do odklopa, boljše varstvo sindikalnih zaupnikov in večje varstvo žrtev nasilja.

Delavski predstavniki bodo bolj zaščiteni

Sprejeta različica novele je bližje željam sindikalne kot delodajalske strani. Vključuje namreč tudi dodatno zaščito delavskih predstavnikov, ki ji delodajalci v tej fazi nasprotujejo. V predlogu pa denimo ni možnosti 30-urnega polnega delovnega časa.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za delo Luka Mesec, so socialni partnerji predlog novele zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, usklajevali več kot leto dni.

Reforma bo potekala v dveh krogih

V zadnji fazi so se po njegovih besedah dogovorili, da gredo v reformo trga dela glede na obseg predlaganih sprememb in številna nestrinjanja v dveh krogih. V prvem krogu gre za predlog, ki vključuje določbe dveh evropskih direktiv in nekaj rešitev iz osnutka, ki je bil poleti v javni obravnavi. Ta predlog mora biti, če se želi država izogniti tožbi Evropske komisije oz. kazni v višini 1,5 milijona evrov, v DZ potrjen do 15. novembra.

V drugem krogu naj bi socialni partnerji uskladili preostale rešitve, ki so jih tokrat izločili, sindikati in delodajalci pa bodo k pogajanjem vabljeni še z dodatnimi predlogi.

Rešitve, ki jih je vlada potrdila danes, so vzpostavljene na podlagi direktiv. Ob tem pa predlagana novela vključuje še ukrepe, vezane na pisno opozorilo pred odpovedjo, izboljšave glede agencijskega dela, pravico do odklopa, varstvo žrtev nasilja in tudi večjo zaščito sindikalnih zaupnikov.

Delodajalci ostro nasprotujejo večji zaščiti sindikalnih zaupnikov

Prav slednje naj bi bilo sicer glavna prepreka, da se socialnim partnerjem na maratonskih sestankih ta teden ni uspelo uskladiti glede novele. Delodajalci namreč predvidenim spremembam na tem področju ostro nasprotujejo in so danes že napovedali, da bo sprejem neusklajene novele pomenil dokončen pokop socialnega dialoga.