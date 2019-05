Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska premierka Theresa May je v solzah sporočila, da bo 7. junija odstopila s položaja britanske premierke in vodje konservativne stranke. Mayeva se je za odstop odločila po tem, ko njen zadnji predlog o sporazumu med Veliko Britanijo in EU glede brexita ni dobil podpore v vladi. Kdo bo nasledil Mayevo na čelu britanske vlade, bo znano v prihodnjih tednih.