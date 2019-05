Mayeva poziva Corbyna, naj podpre sporazum o brexitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska premierka Theresa May je na vodjo opozicijskih laburistov Jeremyja Corbyna naslovila zadnji poziv, naj podpre sporazum Velike Britanije o izstopu iz Evropske unije. Danes naj bi britanska premierka v parlamentu predstavila nov sporazum, ki ga je objavila v torek.

Premierka Theresa May je v pismu vodji laburistov Jeremyju Corbynu zapisala, da je v popravljenem sporazumu pokazala, da je pripravljena na kompromise, da bi Britancem priskrbela brexit. Poudarila je, da sporazum, o katerem naj bi poslanci glasovali junija, pomeni zadnjo priložnost za to. "Tudi vas pozivam h kompromisu, tako da bomo lahko naredili, kar sta obljubili najini stranki v svojih programih, in obnovili zaupanje v našo politiko," je sporočila premierka.

Mayeva opozarja, da bi bil brexit v primeru zavrnitve sporazuma mrtev

Mayeva je v novem sporazumu, ki ga je predstavila v torek, med drugim obljubila nova zagotovila o pravicah delavcev, zaščito okolja, irsko varovalo in carinski kompromis. Če ga bodo podprli, je poslancem obljubila glasovanje o novem referendumu o brexitu, v primeru zavrnitve pa posvarila, da bo izstop Otoka iz povezave z dogovorom mrtev, brexit pa bi bil lahko zaustavljen.

Jeremy Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da sporazuma oziroma ustreznega zakona o brexitu ne bo podprl.

V govoru na sedežu vlade je še poudarila, da ima zastoj glede brexita "koroziven" vpliv na britansko politiko in zaustavlja napredek na drugih področjih. Številne koncesije, ki jih je predstavila premierka, so po mnenju poznavalcev sicer namenjene laburističnim poslancem.

A Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da sporazuma oziroma ustreznega zakona ne bo podprl, saj samo pogreva tisto, o čemer so že govorili, in ne vidi možnosti, da bi ga parlament podprl. Predstavnik laburistov za brexit Keir Starmer je danes dejal, da mora Mayeva sprejeti, da njen predlog ne bo deloval, in umakniti glasovanje o njem.

Opozicijski in koalicijski poslanci niso navdušeni nad predlogom premierke

Tudi mnogi drugi opozicijski poslanci in tudi poslanci premierkine konservativne stranke so medtem že napovedali, da sporazuma ne bodo podprli. Med njimi je tudi nekdanji zunanji minister Boris Johnson, ki je favorit za naslednika Mayeve na čelu konservativcev. Prek Twitterja je sporočil, da je kompromis, še posebej kar zadeva carinsko unijo po izstopu in glasovanje parlamenta o drugem referendumu o brexitu, v nasprotju s programom konservativne stranke.

Jacob Rees-Mogg, ki vodi skupino 80 evroskeptičnih poslancev konservativne stranke, pa je premierkine nove predloge označil za najslabše do zdaj, saj bi po njegovem mnenju državo "globoko vezali na EU". Britanski poslanci so do zdaj že trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem o brexitu, uspel pa ni niti njen poskus, da bi z laburisti našla kompromis.