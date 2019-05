Theresa May napovedala vložitev smelega predloga za brexit

Britanska premierka je danes napovedala vložitev "smelega predloga zakona" o brexitu na junijsko parlamentarno glasovanje. Predlog bo najverjetneje vseboval nove ukrepe za varovanje delavskih pravic, za prihodnje carinske odnose z unijo in uporabo tehnologije, s katero bi se izognili mejnemu nadzoru med Veliko Britanijo in Irsko.

Kot je Theresa May zapisala v prispevku za Sunday Times, še vedno verjame, da lahko večina v parlamentu potrdi ločitveni sporazum. Dodala je, da poslancev ne bo prosila, naj razmislijo o sporazumu še enkrat, ampak jih bo prosila, naj preučijo "nov in izboljšan sporazum".

Če bodo poslanci zakon zavrnili, bo v začetku junija odstopila

Po glasovanju v parlamentu je pred dnevi napovedala tudi določitev datuma svojega odstopa. Če bodo poslanci zakon zavrnili, bo po navedbah virov v njeni konservativni stranki odstopila v začetku junija.

Vlada v Londonu je v torek sporočila, da bo parlamentu v začetku junija predstavila osnutek zakona o brexitu. Upa, da se ji bo uspelo izogniti temu, da bi britanski evroposlanci, ki bodo izvoljeni na evropskih volitvah 23. maja, sploh sedli v poslanske klopi nove sestave Evropskega parlamenta. Ta se bo na ustanovnem zasedanju sešel 2. julija. A to lahko britanska premierka doseže le, če bo pred 30. junijem sprejet dogovor o izstopu iz unije in ga bo odobrila še britanska kraljica Elizabeta II.

Britanski parlament je doslej že trikrat zavrnil ločitveni dogovor z EU, tako da so morali brexit, ki je bil sprva predviden za 29. marec, že večkrat preložiti. Nazadnje so se sredi aprila Theresa May in voditelji 27 držav EU dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra. Združeno kraljestvo lahko EU zapusti tudi prej, če bo britanski parlament potrdil ločitveni dogovor.

Preberite še: