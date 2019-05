EU-volitve: Na Nizozemskem zmagal Timmermans, poraz evroskeptikov in populistov

Na evropskih volitvah na Nizozemskem so glede na izide vzporednih volitev zmagali laburisti pred liberalci in krščanskimi demokrati. Volilna udeležba je bila z več kot 42 odstotki najvišja po letu 1989, izidi vzporednih volitev pa kažejo na poraz evroskeptikov in zagovornikov izstopa Nizozemske iz Unije.

Laburisti (PvdA), ki jih vodi prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, so glede na rezultate vzporednih volitev, ki jih je objavila nizozemska javna televizija NOS, osvojili pet sedežev v Evropskem parlamentu. Liberalcem (VVD) pod vodstvom premierja Marka Rutteja in krščanskim demokratom (CDA) se obetajo štirje sedeži, novi stranki FvD, ki zagovarja tako imenovani nexit oziroma izstop države iz EU, trije stolčki, zeleno-levi koaliciji GL pa prav tako trije poslanski mandati.

Izidi vzporednih volitev na Nizozemskem napovedujejo hud poraz evroskeptikov in zagovornikov tako imenovanega nexita, izstopa Nizozemske iz EU. Foto: Reuters

Omenjeni rezultati pomenijo, da so največ podpore med posameznimi strankami na Nizozemskem prejeli Socialisti in demokrati (S&D), ko gre za skupno število sedežev v Evropskem parlamentu, pa so jih največ, tokrat šest, osvojili liberalci (Alde). Vsaka s po pet mandati sta na drugem mestu S&D in Evropska ljudska stranka (EPP).

Padec podpore za evroskeptike in desne populiste

Po poročanju portala DutchNews izidi vzporednih volitev pomenijo veliko razočaranje za stranko FvD, ki so jo nekateri pred glasovanjem označili celo za potencialno zmagovalko tokratnih evropskih volitev. Protievropska stranka PVV Geerta Wildersa je prav tako izgubila podporo, namesto dozdajšnjih štirih lahko računa samo še na en mandat v Evropskem parlamentu. Za stranke, ki se zavzemajo za nexit, je glasovalo samo 15 odstotkov volivcev, podpora evroskeptikom pa je s 23 padla na dobrih 19 odstotkov.

Spomnimo, da je predsednik laburistov Frans Timmermans kandidat Socialistov in demokratov (S&D) za predsednika prihodnje Evropske komisije. Ena od raziskav je že pokazala, da je več kot 50 odstotkov ljudi, ki so v četrtek glasovali za laburiste, to storilo prav zaradi Timmermansa.