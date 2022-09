Marko Odlazek lastnik Majdičevega mlina, ki je zgorel v uničujočem požaru

Majdičev mlin je po pisanju Pozareporta v lasti podjetja Naš mlin, ki ga, kot je razvidno iz poslovnega imenika bizi.si, lastniško obvladujejo Sebastjan Zupanc, Eva Odlazek in Marko Odlazek.

Zapuščen Majdičev mlin, v katerem so leta 1893 prižgali prvo luč v Kranju, je zagorel v noči na torek. Zaradi požara so evakuirali okoliške prebivalce, poleg zgradbe, ki je popolnoma uničena, pa je poškodovano še eno stanovanje, nekaj vozil in stekla na sosednjih objektih.

Poškodovana tudi hidroelektrarna Sava

V požaru je bila poškodovana tudi hidroelektrarna Sava, ki stoji neposredno ob pogoreli stavbi. Hidroelektrarna, katere lastnik je Elektro Gorenjska, upravljavec pa Gorenjske elektrarne, zaradi nastale škode do celovite sanacije ne bo mogla obratovati, poroča STA.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je požar izbruhnil okoli 23.30, zaznali pa so ga policisti. Evakuirali so okoli 67 okoliških stanovalcev in jim zagotovili namestitev.

Skupaj je bilo na terenu 133 gasilcev in okoli 1. ure jim je požar uspelo omejiti. Objekt s površino približno 1.800 kvadratnih metrov je v celoti zgorel in je popolnoma uničen. Po podatkih policije obstaja nevarnost, da se uničeni objekt, v katerem je zagorelo, podre.

Vzrok požara še ni znan.