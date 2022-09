V Kranju gorelo: nad ogenj 133 gasilcev, evakuirali 67 stanovalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 67 okoliških stanovalcev so evakuirali, nihče ni poškodovan. Po prvih podatkih je zaradi požara zgradba uničena, ogenj pa je poškodoval tudi sosednjo zgradbo in nekaj osebnih vozil. Točen obseg in višino škode bodo ugotavljali v ogledu, ki se še ni začel.

Gasilcem je okoli 1. ure zjutraj požar uspelo omejiti, pri gašenju je sodelovalo 133 gasilcev. Zaradi posameznih žarišč so gasilci še vedno prisotni na pogorišču.

Kriminalisti bodo opravili ogled kraja. Vzrok za požar še ni znan.

Zaradi požara je zaprta cesta na Jelenovem klancu oziroma Ljubljanski cesti. Zapora je tudi iz smeri Gimnazije Kranj–Globusa in iz smeri železniške postaje proti Jelenovem klancu, v obratni smeri po Savski cesti v smeri železniške postaje pa promet poteka enosmerno.