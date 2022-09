Veletržnico pri Parizu zajel ogromen požar #video

Enormous fire break out at the Rungis International Market, one of the largest wholesale food markets in the world, in Paris, France.



Do you see it yet?pic.twitter.com/X3AXpUg3dp — WOLSNED 🇬🇧 (@wolsned) September 25, 2022

Požar je izbruhnil okoli poldneva, nad južnim delom Pariza se je zaradi njega dvigal gost dim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Grozno je, ampak veseli smo, da ni bilo žrtev," je dejal vodja skupine Les Halles Mandar, ki je lastnica tržnice, Shaoul Abramczyk. Dodal je, da v ponedeljek in v naslednjih dneh zaradi požara ne bodo mogli izpolniti naročil partnerjev.

The largest wholesale fresh produce market in the world is on fire in Paris



Nothing to see here 🤔



pic.twitter.com/V76UmhKZwd — Art TakingBack 🇺🇸 (@ArtValley818_) September 25, 2022