Si bo Kras opomogel? Takšno je trenutno stanje. #video

Po peklenskih sedemnajstih dneh najhujšega požara v zgodovini Slovenije na Krasu bo dela na pogoriščih še ogromno. A trenutno še samevajo. Idej in načrtov o ponovni ozelenitvi je veliko, konkretnih rešitev še ni. Zakaj z delom v gozdovih na Krasu še čakajo, kakšno je trenutno stanje in kakšni so načrti obnove, je v zgornjem videu v pogovoru za Planet TV pojasnil predsednik krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu Žarko Trbižan.