Gasilsko stražo na Krasu prilagajajo novim razmeram #foto

Stanje na obeh požariščih, Kostanjevica na Krasu in Šibelji nad Komnom, je ves dan mirno, so nekaj po 16. uri sporočili iz štaba civilne zaščite Notranjska. Čeprav ga ni bilo veliko, je dež vseeno izboljšal oziroma vsaj omilil razmere. Pojavljajo se še manjša žarišča, vendar jih je veliko manj kot v preteklih dneh.

Temperature so znova visoke, sonce je že skoraj posušilo ves dež, ki je padel ponoči.

Vodja intervencije Simon Vendramin je zato povedal, da bodo gasilci na terenu prilagodili gasilsko stražo novim razmeram. Danes do sedmih zvečer na straži ostaja 60 gasilcev ljubljanske regije, nato pa bodo nočno izmeno zmanjšali na petnajst gasilcev. Prav tako naj bi petnajst gasilcev štela tudi jutrišnja dnevna in v noči na ponedeljek spet nočna izmena.

V znak zahvale so domačini iz Kostanjevice na Krasu na vaškem trgu sinoči razobesili majice večine prostovoljnih društev in pripadnikov drugih služb, ki so se borili z ognjem in njegovimi posledicami. Foto: CZ Notranjska

Gasilce drugih regij bodo danes zvečer poslali domov, na požarišču bodo ostali in se izmenjevali gasilci severnoprimorske in gasilci obalno-kraške regije. "Da razbremenimo gasilce lokalnega gasilskega društva in okoliških društev, ki so bili v tem času najbolj obremenjeni," je dejal Vendramin.

"V ponedeljek dopoldne bomo opravili oceno stanja in pripravili nadaljnji načrt varovanja in nadziranja požarišč," je še dodal.

Na italijanski strani bodo zmogli sami

Na italijanski strani bodo stražo opravljali italijanski gasilci, pripadniki gozdne straže in civilne zaščite, pomoč naših gasilcev trenutno ni potrebna.

Foto: CZ Notranjska